Ecco perché la cassa malati calcola il vostro BMI

L'indice di massa corporea (BMI) fa parte dei dati sanitari che le casse malati registrano al momento della sottoscrizione di una nuova polizza. Questa informazione svolge un ruolo importante per le assicurazioni complementari.

Hai fretta? blue News riassume per te L'indice di massa corporea (BMI) non ha alcun ruolo nell'assicurazione di base obbligatoria, ma è un fattore decisivo per le assicurazioni complementari quando si decide sull'ammissione alla polizza.

Oltre al BMI gli assicuratori utilizzano anche altri dati sanitari, come malattie pregresse o stile di vita, per definire gruppi di rischio e calcolare collettivamente premi più elevati.

L'esperto di salute Felix Schneuwly prevede che in futuro i fattori genetici giocheranno un ruolo sempre più importante nel calcolo dei premi, a scapito delle persone con rischi di salute ereditari. Mostra di più

«Quanto è alto e quanto pesa?», chiede improvvisamente l'impiegato della cassa malati. «E sua moglie?», continua la registrazione. «Calcolo rapidamente il suo BMI», dice l'uomo all'altro capo del filo. «Ok, va bene», dice quando viene fuori un valore di 25, il confine tra normalità e sovrappeso.

Il lettore di blue News M. è sorpreso, ma non vuole compromettere la conclusione di una polizza sanitaria che sembra relativamente vantaggiosa. Il fatto che vengano registrati alcuni dati sanitari fa parte del repertorio standard quando si cambia assicuratore.

Ma che ruolo ha se una persona è magra o in sovrappeso? Felix Schneuwly, esperto di salute presso il portale di comparazione Comparis, lo dice chiaramente: «Se si tratta solo dell'assicurazione di base, niente. Sarebbe illegale includere il BMI nel premio dell'assicurazione di base».

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) stabilisce inoltre che le compagnie assicurative devono accettare tutti coloro che vivono in Svizzera, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche.

Il BMI è rilevante per le assicurazioni complementari

La situazione è diversa per le assicurazioni complementari. Schneuwly spiega: «In questo caso si applica la libertà contrattuale. Gli assicuratori sono liberi di stabilire le condizioni di assicurazione».

Ciò include anche i criteri utilizzati per calcolare i premi delle assicurazioni complementari: «Tutti i costi delle prestazioni mediche assicurate o gli indicatori correlati ai costi delle prestazioni sono rilevanti per il calcolo dei premi».

Un indice di massa corporea elevato, che è sinonimo di sovrappeso, può indicare che una persona ricorrerà a un maggior numero di servizi sanitari - in altre parole, potrebbe costare all'assicurazione. Un altro rischio di malattia è il fumo.

Cosa dicono le casse malati

blue News ha chiesto alle maggiori casse malati quale ruolo svolge l'indice di massa corporea nelle loro polizze assicurative integrative.

Otto su dodici hanno risposto. Tutte negano che questo parametro influenzi l'importo del premio. D'altra parte si riservano il diritto di non accettare persone o di escludere alcune prestazioni se il loro BMI non rientra nella fascia desiderata.

Secondo Schneuwly mentire all'assicurazione per ottenere condizioni più favorevoli non è una buona idea. Se in seguito si scopre che il contratto assicurativo è stato stipulato sulla base di informazioni false, l'assicuratore potrebbe rifiutarsi di coprire i costi, escludere successivamente la copertura o annullare il contratto.

Quali altri dati interessano agli assicuratori

Oltre al BMI le casse malati registrano diversi altri dati privati relativi alla salute che possono avere un ruolo, come ad esempio malattie pregresse, malattie attuali, difetti congeniti, malattie croniche, abitudini di consumo e di fumo.

Su questa base, gli assicuratori calcolano il rischio di un gruppo di persone di sviluppare determinate malattie e di avere bisogno di cure.

Quanto più accurata è l'immagine di ogni singolo assicurato, tanto più accurata è la previsione dei costi previsti, non per ogni singola persona, ma per un ampio gruppo con informazioni simili.

Indirettamente, insieme agli altri dati sanitari raccolti, il BMI influisce sull'importo del premio, non per ogni singola persona, ma per il gruppo di assicurati con un profilo di rischio simile.

Secondo il principio di solidarietà, tutti coloro che rientrano nella stessa categoria a causa delle loro condizioni fisiche pagano lo stesso importo.

Pagare di più a causa dei «geni cattivi»?

Schneuwly si aspetta che i fattori genetici giochino un ruolo maggiore in futuro, in quanto consentono di fare previsioni sempre più accurate sull'entità dei costi sanitari da coprire per un gruppo di assicurati.

La conseguenza: «O i premi per certi gruppi di rischio diventeranno molto alti o gli assicuratori cambieranno il sistema». Secondo l'esperto, il problema per le casse malati è che non possono escludere sempre più persone dalle loro offerte, perché alla fine non avrebbero più abbastanza clienti.

Potrebbero invece premiare gli assicurati che contribuiscono a minimizzare i costi conducendo uno stile di vita sano. «La questione è come gli assicuratori misurano questo aspetto e se i parametri che misurano sono davvero quelli che influenzano in modo significativo la salute di una persona».

I contributi agli abbonamenti fitness o l'inclusione di dati provenienti da orologi sportivi sono ancora solo misure di marketing. «Gli assicuratori devono sviluppare questi sistemi con esperti medici».

Il superamento di un test genetico può essere richiesto

I test genetici non sono ancora obbligatori per stipulare un'assicurazione complementare. «Ma al momento della sottoscrizione di un'assicurazione complementare, è possibile che venga chiesto se si è sottoposti a un test genetico. In tal caso, la compagnia assicurativa può chiedere di presentarlo», spiega Schneuwly.

Chiunque nasconda un test genetico esistente in questo caso per non doverlo condividere con l'assicurazione, la sta ingannando, il che potrebbe avere un impatto sulle successive prestazioni.

Si tratta ancora di un sogno del futuro, ma secondo Schneuwly è abbastanza realistico che un giorno in Svizzera si chieda ai cittadini di pagare ancora di più per i fattori di salute congeniti rispetto ad oggi.

Forse le persone sfortunate a causa del loro patrimonio genetico potrebbero combatterlo con l'esercizio fisico, una dieta sana e una quantità sufficiente di sonno, ottenendo così un bonus.

Ma pagherebbero comunque di più rispetto agli assicurati con un corredo genetico favorevole e che conducono uno stile di vita sano.