Ecco perché la collezione d'arte milionaria di Berlusconi non ha quasi valore

L'ex primo ministro Silvio Berlusconi ha collezionato 25.000 opere d'arte durante la sua vita. Apparentemente si tratta soprattutto di kitsch e cianfrusaglie. Keystone

La collezione lasciata in eredità da Silvio Berlusconi comprende 25.000 opere d'arte. Ma solo pochi oggetti sono di valore. Conservarla costa molto, quindi gli eredi vogliono venderla.

Hai fretta? blue News riassume per te Silvio Berlusconi ha accumulato 25.000 opere d'arte durante la sua vita.

Secondo il segretario di Stato italiano per la Cultura, tuttavia, solo sei o sette di queste opere hanno valore.

La conservazione di dipinti, sculture e altri oggetti d'arte costa 800.000 euro all'anno.

Gli eredi di Berlusconi vogliono sbarazzarsi della collezione. Mostra di più

L'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha collezionato molta arte durante la sua vita. Secondo diversi media italiani, ha lasciato circa 25.000 dipinti, sculture e altri oggetti ai suoi cinque figli e alla sua compagna.

Negli ultimi 20 anni, ha speso 20 milioni di euro per la sua collezione. A quanto pare, ha puntato più sulla quantità che sulla qualità: «Solo sei o sette opere sono davvero interessanti», afferma il segretario di Stato italiano per la Cultura Vittorio Sgarbi.

800.000 euro all'anno per il deposito

Berlusconi ha acquistato gli oggetti all'asta durante i suoi viaggi e le sue visite. Li avrebbe comprati su vari canali di shopping in televisione. Tra i dipinti ci sono molti nudi femminili e numerosi ritratti e busti di sé stesso che aveva fatto realizzare.

Le opere per le quali non si troveranno acquirenti saranno addirittura bruciate o smaltite. Secondo Sgarbi, questo non comporterebbe alcuna perdita per il mondo dell'arte: «So che a livello artistico la distruzione di questi quadri non sarebbe un'offesa».