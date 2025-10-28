Ecco perché la Giamaica trema di fronte al mega-uragano Melissa

L'uragano Melissa colpisce la Giamaica 28.10.2025

L'uragano Melissa sta sfrecciando verso la Giamaica con una velocità del vento fino a 280 km/h. La tempesta di massima categoria porta forti piogge, onde alte un metro e già diversi morti nei Caraibi.

Agence France-Presse, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Melissa si è rafforzata fino a diventare un uragano di livello 5 con velocità del vento fino a 280 km/h.

Il primo ministro giamaicano Andrew Holness avverte di una «devastazione di proporzioni storiche».

Almeno sette persone hanno già perso la vita in Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana. Mostra di più

L'uragano Melissa ha fatto le prime vittime nei Caraibi e si sta dirigendo verso la Giamaica con forza distruttiva. Secondo il Centro Nazionale Uragani (NHC) americano, lunedì sera il centro della tempesta si trovava a circa 240 km a sud-ovest di Kingston, con venti di punta fino a 280 km/h. Ciò corrisponde alla massima categoria 5.

Perché tutti tremano in vista dell'uragano Melissa?

Melissa è già la 13esima tempesta nominata della stagione degli uragani nell'Atlantico, che dura da inizio giugno a fine novembre. Dopo aver colpito la Giamaica, si prevedeva che l'uragano continuasse a muoversi attraverso la parte orientale di Cuba.

Melissa si sta muovendo molto lentamente e potrebbe quindi rimanere a lungo sulla terraferma e causare danni significativamente maggiori rispetto agli altri uragani.

All'interno della tempesta sono state misurate velocità del vento fino a 280 km/h. Sono probabili inondazioni catastrofiche e numerose frane. Potrebbero verificarsi devastazioni della portata degli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005.

Sono state previste onde d'alta marea fino a quattro metri sulla costa meridionale del Paese e sono state ordinate evacuazioni obbligatorie in alcune aree costiere. L'aeroporto della capitale Kingston è stato chiuso, così come i porti dell'isola.

Cosa dice il governo giamaicano dell'uragano Melissa?

In vista dell'avvicinarsi dell'uragano, il capo del governo giamaicano Andrew Holness ha messo in guardia da distruzioni diffuse nel suo Paese. La tempesta avrà probabilmente un impatto «sulla parte occidentale della Giamaica», ha detto Holness in un'intervista alla CNN lunedì.

«Non credo che in quella regione ci siano infrastrutture in grado di resistere a una tempesta di livello 5». Lunedì sono stati segnalati tre morti in Giamaica. Altri tre morti sono stati segnalati ad Haiti e almeno uno nella Repubblica Dominicana.

Holness ha avvertito che l'uragano potrebbe causare disagi «significativi». Le autorità hanno invitato la popolazione a spostarsi su terreni più alti e in rifugi. L'uragano dovrebbe raggiungere la Giamaica martedì mattina presto (ora locale). La Giamaica aveva già sperimentato forti raffiche di vento e pioggia lunedì.

Secondo il Centro statunitense per gli uragani (NHC), lunedì sera la tempesta era ancora a circa 240 km dalla capitale giamaicana Kingston. L'NHC aveva precedentemente avvertito di «inondazioni catastrofiche» nello Stato caraibico e aveva invitato i residenti a mettersi in salvo.

Cosa sta facendo la popolazione in vista di Melissa?

Molte persone in Giamaica hanno sfidato gli ordini di evacuazione. «Non me ne andrò», ha dichiarato Roy Brown di Port Royal all'agenzia di stampa AFP. «Non credo di poter scappare dalla morte». Ha ricordato le brutte esperienze avute in passato con i rifugi governativi contro gli uragani.

La pescatrice Jennifer Ramdial ha condiviso il sentimento, dicendo: «Non voglio andarmene».

Ci sono già stati dei morti a causa dell'uragano Melissa?

Ad Haiti e nella Repubblica Dominicana, diverse persone hanno già perso la vita a causa di Melissa. Nella Repubblica Dominicana, secondo le autorità, un uomo di 79 anni è stato trovato morto dopo essere stato travolto da una massa d'acqua.

Anche un ragazzo di 13 anni è scomparso. Le autorità di Haiti hanno annunciato che nel fine settimana tre persone sono state uccise dall'uragano.

Lunedì sono stati segnalati tre decessi anche in Giamaica: secondo le autorità, le persone erano già morte durante i preparativi per la tempesta, mentre lavoravano su scale e tagliavano rami dagli alberi.