Quando si parla di meteo in Svizzera, vale la pena dare un'occhiata a un'app di meteo. KEYSTONE

Che si tratti di pendolarismo, escursioni o grigliate: un'occhiata allo smartphone spesso decide se portare o meno un ombrello. D'altra parte molte app presenti sulla meteo per smartphone forniscono previsioni inaffidabili in Svizzera. Perché? E quali app allora è meglio usare?

Sonya Jamil Sonya Jamil

Perché le app di meteo su smartphone sono imprecise per la Svizzera?

Molte note app meteo come AccuWeather, Apple Weather o The Weather Channel si basano su modelli meteorologici globali con una risoluzione relativamente grossolana (ad esempio da 9 a 25 chilometri).

Questo può essere sufficiente per i terreni pianeggianti, ma non per la Svizzera con la sua topografia su piccola scala.

Al contrario, le applicazioni elvetiche come MeteoSvizzera lavorano con modelli appositamente sviluppati, come COSMO-1, che possono rappresentare anche piccoli modelli meteorologici locali – come valli di fonio, pozze di nebbia o venti di pendio – con una risoluzione di un solo chilometro. Un chiaro vantaggio in termini di qualità delle previsioni.

Gli aggiornamenti frequenti fanno la differenza

La tempestività dei dati meteorologici è fondamentale, soprattutto in caso di improvvisi cambiamenti del tempo.

MeteoSvizzera aggiorna le sue previsioni più volte al giorno e utilizza le moderne tecnologie di nowcasting per riconoscere tempestivamente gli sviluppi a breve termine, come i fronti temporaleschi.

Molte app internazionali, invece, si aggiornano meno frequentemente o con un certo ritardo, il che può portare a notevoli imprecisioni, soprattutto in caso di condizioni meteorologiche in rapida evoluzione come in Svizzera.

Il design ricercato non è tutto

Molte app globali si distinguono per la grafica moderna, le nuvole di pioggia animate e le icone colorate, ma non sempre è chiaro il significato esatto di queste icone.

Ad esempio, «pioggia leggera» viene interpretata in modi diversi: tutto è possibile, da una breve pioggerellina a una precipitazione persistente.

Mentre le app elvetiche offrono spesso spiegazioni più chiare, con una migliore suddivisione per ora del giorno e regione, che aiuta a decidere se mettere in valigia un ombrello o meno.

Qual è la migliore app meteo rossocrociata?

Infine, qual è la migliore app meteo rossocrociata? La SRF le ha testate tutte: i risultati migliori in termini di accuratezza delle previsioni sono dati dalle app adattate alle condizioni meteorologiche svizzere.

MeteoSvizzera, MeteoNews, LANDI Wetter conoscono i fenomeni meteorologici locali meglio delle soluzioni internazionali e li tengono in considerazione di conseguenza.