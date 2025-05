Si dice che le Alpi Transilvaniche siano belle quanto le montagne svizzere. Imago

National Geographic sorprende con una raccomandazione: invece di visitare la Svizzera, i viaggiatori dovrebbero esplorare le Alpi Transilvaniche in Romania per godere di esperienze naturalistiche simili a costi inferiori.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La rinomata rivista statunitense «National Geographic» raccomanda la Romania come alternativa più economica alla Svizzera per gli amanti dell'outdoor.

L'esperienza naturalistica è simile, ma decisamente più economica e meno affollata.

L'attenzione è rivolta al sentiero escursionistico di 1'400 chilometri «Via Transilvanica», che attraversa i Carpazi e tocca dodici siti UNESCO. Mostra di più

L'edizione statunitense della rivista «National Geographic» raccomanda ai suoi lettori la Romania come meta di viaggio al posto della Svizzera - in particolare le Alpi Transilvaniche.

«Perché gli escursionisti dovrebbero lasciare le Alpi svizzere per questa catena montuosa in Romania», è il titolo dell'articolo.

Il motivo di questa raccomandazione starebbe nell'offerta di esperienze naturalistiche paragonabili, a un costo nettamente inferiore. Inoltre i sentieri escursionistici in Romania sono meno affollati rispetto alle Alpi svizzere.

L'articolo si concentra sul sentiero escursionistico a lunga distanza «Via Transilvanica», che si estende per circa 1'400 chilometri attraverso i Carpazi rumeni.

Questo percorso attraversa paesaggi montani impressionanti, villaggi tradizionali e costeggia 12 siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Skipass a 38 franchi anziché 82

«National Geographic» fa paragoni diretti con la Svizzera, sia per quanto riguarda le esperienze escursionistiche sia per lo sci. Uno skipass giornaliero a Poiana Brașov in Romania costa circa 38 franchi, mentre a Zermatt costa oltre 82 franchi.

Oltre alla natura e ai prezzi, la Romania mette in risalto anche il suo fascino e la sua storia. Il centro storico di Sibiu, con oltre 154'000 abitanti, ricorda Berna per la sua posizione divisa. La parte alta della città è elevata, mentre la parte bassa si trova sul fiume Cibin.

La raccomandazione della rivista sottolinea che anche le regioni meno conosciute stanno diventando sempre più importanti nel confronto internazionale.