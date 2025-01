Ecco perché non buttare via l'acqua delle patate, elisir dai mille usi

Lo sapevate già? L'acqua di patate è un multi-talento. Può essere utilizzata, ad esempio, per produrre fertilizzanti o detergenti. Immagine: Keystone/dpa/Arno Burgi

Troppo buona per essere buttata: l'acqua di patate contiene amido e sostanze vitali che possono essere utilizzate in casa, in giardino e per i prodotti cosmetici.

Teleschau Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'acqua di patate può essere utilizzata in casa come detergente naturale, in giardino come fertilizzante e disinfestante e nei cosmetici per la cura di pelle e capelli.

L'acqua di patate non salata, ottenuta dalle patate sbucciate, lenisce l'intestino, aiuta ad alleviare il bruciore di stomaco e la tosse e contiene preziosi nutrienti.

Invece di buttarla via, l'acqua di patate può essere riutilizzata in molti modi ecologici, ad esempio per il controllo delle erbacce o come sostituto dell'ammorbidente. Mostra di più

L'acqua prodotta durante la cottura delle patate spesso finisce semplicemente nello scarico, ma l'acqua amidacea può essere utilizzata molto bene in altri modi: ad esempio come rimedio domestico contro il calcare e in giardino contro le erbacce e i parassiti.

Alcune persone buttano via l'acqua delle patate per paura della solanina, una sostanza vegetale tossica, ma in realtà è sicura.

La Società Tedesca di Nutrizione (DGE) conferma che la piccola quantità di solanina si trova solo nella buccia delle patate, e quindi baste semplicemente sbucciarle. Anche le patate con la buccia non sono dannose per la salute a causa della quantità estremamente bassa di solanina.

Date una spinta al vostro giardino

Il vostro giardino può beneficiare dell'acqua di patate. Keysteone/dpa-tmn/Benjamin Nolte

L'acqua di patate può essere utilizzata come fertilizzante naturale nell'orto. È infatti ricca di minerali preziosi come il magnesio, il ferro e il fosforo.

Questo significa che non solo il corpo umano beneficia di questi nutrienti, ma anche le piante. Come fertilizzante naturale, l'acqua di patate favorisce la crescita delle piante e la formazione dei fiori.

Non deve quindi essere buttata via, ma può essere versata in un annaffiatoio. È meglio lasciarla raffreddare completamente. È importante non usare il sale quando si cucina, perché danneggia il terreno e le piante.

Le piante da balcone e da appartamento possono essere concimate con questo prodotto una volta alla settimana.

Utile anche per il vostro roseto

L'acqua di patate aiuta le rose a combattere gli afidi. blue News/Carlotta Henggeler

Oltre al suo uso come fertilizzante, l'acqua di patate ha un altro vantaggio per le piante: è un rimedio naturale contro gli afidi, che infestano soprattutto le rose.

Una volta lasciata raffreddare completamente si spruzza sulle aree infestate. Si può trattare anche il terreno circostante per evitare ulteriori infestazioni.

Non solo aiuta a controllare i parassiti, ma anche le erbe infestanti. A tal fine non deve nemmeno raffreddarsi. È meglio versarla bollente direttamente dalla pentola sulle erbacce. Il calore estremo e l'amido nell'acqua attaccano la struttura cellulare delle erbacce, bruciano i pori e le piante muoiono.

Come detergente, senza prodotti chimici

I mobili da giardino possono essere puliti con un detergente fatto in casa a base di acqua di patate. Keystone/dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Oltre che in giardino, il liquido può essere molto utile anche in casa: come detergente naturale senza l'uso di sostanze chimiche. Anche in questo caso, l'effetto dell'amido si trasforma in uno sgrassante naturale.

Si può utilizzare per lucidare superfici e finestre e per rimuovere più facilmente i residui di cibo dalle stoviglie incrostate.

Come detergente basta inumidire una spugna o un panno e strofinare accuratamente le superfici. È preferibile risciacquare nuovamente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di fecola di patate.

Si possono ottenere ottimi risultati sui telai di porte e finestre in plastica o sui mobili da giardino.

Oltre che sulle padelle sporche, l'acqua di patate è utile anche in caso di sporco intenso su rubinetterie in acciaio o scarichi otturati. A tale scopo, versate l'acqua calda direttamente dalla pentola nel lavandino. Anche in questo caso, l'amido scioglie lo sporco.

E infine può essere utilizzata per trattare macchie ostinate come quelle di grasso, sangue o vino rosso, immergendovi i tessuti. Se le macchie di sangue, in particolare, non possono essere rimosse immediatamente, si può aggiungere del sale per renderla più efficace.

Adatta anche come ammorbidente

Avete mai preparato un ammorbidente con l'acqua di patate? Provate. IMAGO/Bihlmayerfotografie

L'amido contenuto nell'acqua di patate funziona a meraviglia come sostituto dell'ammorbidente, rendendo il bucato morbido e soffice.

È possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale per una fragranza più gradevole. È meglio aggiungere il preparato a circa metà del lavaggio.

Salse facili da preparare con l'acqua di patate

Può essere utilizzata anche per preparare salse o zuppe. Christin Klose/dpa-tmn

L'acqua di patate è anche un aiuto naturale in cucina: il liquido viene utilizzato per addensare salse, zuppe e stufati.

In questo modo si arricchisce anche il sapore dei piatti. Tiepida, può anche sostituire i liquidi nella preparazione del pane.

Si può usare anche per ottenere delle mani morbide

L'acqua di patate può essere utilizzata anche per ammorbidire le mani. IMAGO/Design Pics

Con i suoi numerosi usi, questo liquido ha già dimostrato di non essere un prodotto di scarto. Può essere utilizzata anche nella cosmesi fai-da-te.

Può avere un effetto rinfrescante e lenitivo sulla pelle ruvida, arrossata e pruriginosa. L'acqua può anche essere strofinata sulle eruzioni cutanee per nutrire e ammorbidire la pelle. La si può utilizzare per coccolare le mani stressate.

A tale scopo, preparate un bagno per le mani con l'acqua di patate tiepida e lasciate le mani in ammollo per cinque-dieci minuti. Dopo il trattamento, asciugate delicatamente le mani e applicate una crema nutriente.

Particolarmente efficace per le pelli con macchie e miste come alternativa al tonico per la pelle. Questo perché ha proprietà detergenti e disintossicanti che hanno un effetto positivo sull'aspetto della cute. Immergete un batuffolo di cotone e pulite le zone interessate.

Anche i capelli beneficiano di un trattamento rinforzante a base di acqua di patate. Si applica dopo aver lavato i capelli e si risciacqua accuratamente dopo qualche minuto. I capelli diventano così più forti, lucidi e lisci. L'acqua aiuta anche a combattere il prurito del cuoio capelluto, poiché l'amido contenuto nell'acqua lenisce la pelle.

Per il risciacquo rinforzante dei capelli, è preferibile utilizzare l'acqua di patate bollite ricavata esclusivamente dalle bucce di patata. Questo perché le vitamine B e C si trovano principalmente nella buccia della patata e queste assicurano una struttura dei capelli sana e liscia. Nella buccia si trovano anche tiamina, riboflavina e niacina, che hanno un effetto antiossidante e prevengono i danni ai capelli.

Un risciacquo può dare maggiore brillantezza ai capelli scuri, in particolare alle tonalità di colore. Anche le radici dei capelli bianchi possono beneficiarne. Sebbene il risciacquo non sostituisca un colorante, l'uso costante scurisce i capelli di alcune tonalità. Purtroppo, non aiuta a contrastare i capelli grigi nei capelli biondi.

Lenisce l'intestino e combatte la sindrome del colon irritabile

L'acqua di cottura ottenuta esclusivamente dalle patate sbucciate può anche essere bevuta. Assunta come bevanda calma l'intestino e aiuta persino a combattere la sindrome del colon irritabile e altri problemi digestivi. Per beneficiare delle proprietà positive a lungo termine, l'acqua curativa deve essere consumata per un periodo di tempo più lungo.

Questo liquido, non salato e di patate sbucciate, aiuta anche contro la tosse. A tale scopo, è utile mescolarlo con un po' di miele.

Un altro problema di salute che può essere combattuto è il bruciore di stomaco. Grazie al suo elevato contenuto di amido, questo fluido dai milleusi contrasta i succhi gastrici e aiuta a neutralizzarli.