Lasciare fuori il tosaerba a maggio fa bene al prato. IMAGO/Eibner

È meglio lasciare il tosaerba nel capannone a maggio. Lo dimostra la campagna «No Mow May»: lasciare crescere erba, il trifoglio, il dente di leone e le margherite aiuta gli insetti, protegge i piccoli animali e rende il giardino più resistente alla siccità.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Se non si taglia l'erba a maggio, si permette alle piante selvatiche di fiorire e di creare cibo per api, farfalle e altri insetti.

L'erba più lunga protegge meglio il terreno dalla siccità e offre ai piccoli animali importanti rifugi.

Anche i singoli angoli selvatici o le isole fiorite sono utili se non si vuole che l'intero giardino rimanga incolto. Mostra di più

Dopo decenni di giardini perfettamente curati, il non fare nulla sta vivendo un boom. Il cosiddetto «maggio senza falciatura» è un invito a lasciare il tosaerba per qualche settimana e a restituire qualcosa alla natura.

Quello che a prima vista sembra un giardino invaso dalla vegetazione ha in realtà un numero sorprendente di benefici: per gli insetti, per il terreno e anche per gli stessi proprietari del giardino.

Un paradiso per gli insetti

Un prato ben tagliato può sembrare ordinato, ma è praticamente inutile per molti animali. Non appena si lascia crescere trifoglio, dente di leone o margherite, l'ecosistema del giardino cambia immediatamente. Api, bombi e farfalle trovano improvvisamente cibo dove prima c'erano solo corti steli.

Questo è particolarmente importante in primavera. Molti insetti escono indeboliti dall'inverno e dipendono urgentemente dai fiori. Poiché i prati naturali stanno diventando sempre più rari nelle città, i giardini privati stanno acquisendo un'importanza enorme.

L'effetto è maggiore di quanto molti si rendano conto. Anche piccole aree non falciate possono contribuire a promuovere la biodiversità. Quindi se non volete lasciar correre l'intero giardino, potete fare la differenza con qualche angolo selvatico.

Meno stress per gli animali

Ogni passata di tosaerba distrugge un habitat. Bruchi, coleotteri, cavallette e anfibi si nascondono nell'erba alta. Se le aree vengono tagliate regolarmente, questi animali perdono rifugio e cibo.

I tosaerba robotici sono particolarmente problematici. Spesso operano di notte e hanno difficoltà a riconoscere i piccoli animali. I ricci, in particolare, sono considerati in pericolo perché non fuggono quando sono minacciati, ma si raggomitolano. Per molti è fatale.

Falciare meno non protegge quindi solo gli insetti, ma anche l'intero piccolo ecosistema del giardino. Allo stesso tempo, il risultato è un manto verde più naturale che appare molto più vivace di un prato «all'inglese» perfettamente rasato.

Un prato più resistente al caldo e alla siccità

L'erba più lunga trattiene più umidità e protegge meglio il terreno dalla luce diretta del sole. Questo può essere fondamentale, soprattutto nelle estati calde. Mentre le aree a taglio corto si seccano rapidamente e ingialliscono, l'erba più alta spesso rimane verde più a lungo.

Inoltre una rasatura costante costringe il prato a crescere di nuovo. Questo costa acqua ed energia. Meno sfalcio significa quindi spesso meno irrigazione.

Con il cambiamento climatico, questo punto diventa sempre più importante. Molti proprietari di giardini si stanno già rendendo conto che il classico prato ornamentale diventa sempre più difficile da mantenere in piena estate. Un giardino un po' più selvaggio spesso affronta molto meglio queste condizioni.

Risparmio di tempo, energia e nervi

Un prato ben curato richiede molto lavoro. Falciare, scarificare, concimare, annaffiare: decine di compiti che si sommano rapidamente nel corso della stagione. Prendersi una pausa a maggio, non solo fa risparmiare energia, ma anche una quantità sorprendente di tempo.

E poi c'è il rumore. Soprattutto nei caldi fine settimana primaverili, in molti quartieri i tosaerba o i tagliabordi sono costantemente in funzione. Un maggio senza tosaerba, quindi, porta spesso più pace e tranquillità nel quartiere.

Infine, ma non meno importante, la visione del proprio giardino spesso cambia. Invece di un perfetto ordine, la natura torna improvvisamente al centro della scena. Molti scoprono solo allora quanti fiori, erbe e animali sono già presenti nel proprio prato.