Il laghetto della cava di gesso di Füssen, in Baviera. sda

Il laghetto di una cava di gesso nella regione tedesca dell'Ostallgäu, in Baviera, ha assunto improvvisamente un colore insolito. Questo spettacolo naturale è causato dai cosiddetti «batteri viola». Quando fioriscono, il colore dell'acqua cambia.

SDA/dmu/vab SDA

Hai fretta? blue News riassume per te L'acqua del laghetto di Gipsbruchweiher, in Baviera, è diventato improvvisamente di colore viola.

I batteri di questo colore sono responsabili del fenomeno.

Si tratta di uno spettacolo naturale che può essere visto raramente. Mostra di più

Un laghetto nella regione dell'Ostallgäu, nell'estremo sud della Germania, è improvvisamente diventato una vera e propria attrazione. Il motivo? Si è colorato di viola.

Lo spettacolo naturale, dovuto alla presenza di particolari batteri, avviene solo a intervalli di diversi anni. L'ultima volta che è successo è stato nel 2020.

Il prerequisito per la comparsa di questi batteri è la scarsa presenza di ossigeno e zolfo nel laghetto, ha spiegato il responsabile locale dell'ufficio di gestione delle acque, Karl Schindele. «I batteri normalmente stanno più in basso nell'acqua e quindi non si vedono». Ma in determinate condizioni vengono in superficie.

La temperatura, il vento e l'incidenza della luce influenzano la particolare colorazione. Proprio per questo motivo non è possibile stabilire per quanto tempo sarà visibile lo spettacolo naturale. Ma negli giorni scorsi già numerosi curiosi si sono recati sul posto.

Nessun rischio per la salute

Schindele non vede alcun rischio per la salute dell'uomo o degli animali. A differenza delle alghe blu-verdi, che si sviluppano ripetutamente nei laghi, i batteri viola non formano infatti tossine.

Al momento, comunque, nessuno pare avere intenzione di farsi un bel bagno nel laghetto: prima di tutto perché non è ancora stagione, secondariamente anche perché l'acqua puzza di zolfo.

SDA/dmu/vab