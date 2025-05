Viaggio-lampo in Egitto 13.05.2025

Dieci ore di volo all'andata, dieci ore al ritorno e un'avventura egiziana nel mezzo: Kevin Droniak si è concesso una gita di un giorno alle piramidi di Giza e Sakkara. Perché? Ecco il motivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Un ragazzo di New York ha volato per oltre 9.000 chilometri fino al Cairo per vedere le piramidi e provare il cibo egiziano, il tutto in 24 ore.

Ha visitato le piramidi di Giza e Sakkara, ha passeggiato lungo il Nilo, ha fatto un pisolino di un'ora e poi è tornato a casa.

Kevin ha speso circa 1'192 dollari (970 franchi) per il suo breve viaggio. Ha intenzione di esplorare l'Egitto in modo più intenso in un viaggio più lungo in futuro. Mostra di più

Kevin Droniak, di New York, si è imbarcato in un'avventura di viaggio molto particolare: in sole 24 ore ha percorso oltre 9.000 chilometri per volare in Egitto, visitare le piramidi, assaggiare le specialità locali e poi tornare a casa.

Il suo volo è decollato dall'aeroporto JFK di New York alla volta de Il Cairo, dove è atterrato la mattina successiva.

Lì si è fatto accompagnare da una guida turistica alle famose piramidi di Giza e Sakkara, ha ammirato i geroglifici, ha gustato hawawshi e baba ganoush e infine ha fatto una rilassante passeggiata lungo il Nilo.

Dopo un breve riposino energetico in albergo, Droniak è tornato all'aeroporto il mattino seguente. L'avventura gli è costata in totale solo 1'192 dollari USA. Ecco perché ha deciso di viverla: era, tutto sommato, davvero a un ottimo prezzo.

Il suo commento? il viaggio spontaneo è valso ogni centesimo. È rimasto particolarmente colpito dalla storia e dall'ospitalità dell'Egitto e si è ripromesso di tornare presto per un soggiorno più lungo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.