Un saluto amichevole da parte dell'assistente di volo e ci si sente subito benvenuti a bordo. Ma ci sono altri motivi per cui è necessario per il personale dell'aereo dare il benvenuto a tutti i passeggeri.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli assistenti di volo non salutano i passeggeri all'imbarco solo per cordialità.

Secondo un'hostess, lo usano anche per verificare se i passeggeri sono troppo malati o troppo ubriachi per il volo.

Allo stesso tempo, prestano attenzione a chi potrebbe aiutare in caso di emergenza, come scrive l'assistente di volo su TikTok. Mostra di più

L'attesa è la gioia più grande. Questo vale anche per la prossima vacanza. Per mesi o settimane si attende febbrilmente il prossimo viaggio e poi finalmente arriva il momento: si sale a bordo dell'aereo, gli assistenti di volo ci salutano in modo amichevole e si inizia a cercare il proprio posto.

Ma facciamo un passo indietro. Come ha rivelato un'assistente di volo in un video su TikTok, il fatto che il personale di bordo ci saluti non è sempre e solo una questione di cordialità. Allora perché si viene ancora accolti di persona? «Per verificare se siete troppo ubriachi o malati per volare».

«Anche per vedere chi può aiutarci in caso di emergenza»

Al momento dell'imbarco è importante fare una buona impressione sugli assistenti di volo. Perché controllano molto attentamente le vostre condizioni e se date un'impressione di sobrietà e salute.

L'assistente di volo sottolinea anche nel video: «Anche per vedere chi potrebbe aiutarci in caso di emergenza». Secondo la giovane donna, in questi pochi secondi avviene un processo di selezione per filtrare i passeggeri che appaiono affidabili.

La prossima volta che salite a bordo di un aereo, ricordatevi di sorridere e di ricambiare il saluto. Semplicemente per gentilezza.