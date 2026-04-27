Da aereo di lusso a magazzino di pezzi di ricambio dopo sole 13 ore di volo. È questo il risultato raggiunto dal Boeing 787-8 Dreamliner con numero di registrazione N947BA.
La cosa curiosa è che le ore in quota sono state accumulate in un periodo di quasi dieci anni e nemmeno una volta ci sono stati passeggeri paganti a bordo, come riporta «Aerotelegraf».
Il primo acquirente è stato Royal Air Maroc. Tuttavia, a causa di errori di assemblaggio e del peso eccessivo, il jet rimase alla Boeing. A quel punto, aveva completato solo il suo volo inaugurale.
Il cliente successivo è stato Crystal Luxury Air, un fornitore di vacanze di lusso in tutto il mondo. Il 787 fu convertito: aveva solo 52 posti a sedere invece dei 240-310 per i quali era stato sviluppato il Dreamliner.
Solo voli in traghetto
Il jet ha volato dallo stabilimento Boeing di Everett, a Washington, alla California, ma non è mai decollato, nemmeno con Crystal Luxury Air.
L'aereo è stato invece trasportato in un magazzino e vi è rimasto fino al 2024. Nel 2021, una holding di investimento lo ha acquistato per 25 milioni di dollari e lo ha poi venduto alla Bank of Utah. È rimasto in un hangar senza alcuna prospettiva di decollare con i passeggeri.
Il 2 marzo, invece, il Boeing 787-8 ha volato dalla sua sede sconosciuta in California al Roswell Air Center nel Nuovo Messico. E queste sono state le sue ultimissime ore di volo.
La struttura è usata, tra l'altro, per immagazzinare aerei di linea. Sarà l'ultimo luogo di riposo per il velivolo con il numero di registrazione N947BA.
Il jet è ora un deposito di pezzi di ricambio per i Dreamliner ancora in servizio. Poiché l'aereo è praticamente in condizioni nuove, è molto interessante come fornitore di componenti, scrive sempree «Aerotelegraf».
Quando era nuovo, il 787-8 aveva un valore di oltre 200 milioni di dollari. I pezzi di ricambio promettono un ricavo di vendita tra i 50 e i 56 milioni, scrive dal canto suo il portale «Aviation A2Z».
I pezzi di ricambio valgono più dell'intero aereo
Poiché il valore dei pezzi di ricambio è aumentato a causa dell'interruzione delle catene di fornitura, ora vale la pena smantellare l'aereo e venderne i componenti.
Inoltre, essendo un Dreamliner molto giovane, questo jet aveva ancora problemi di progettazione.
Il velivolo era il numero 17 ed è quindi uno dei «terribili adolescenti», come vengono chiamati questi aerei problematici. Inoltre, molti Dreamliner attivi hanno superato il traguardo dei 12 anni e devono ora essere sottoposti a una manutenzione approfondita.
Ciò significa che uno degli aerei più inutili che Boeing abbia mai costruito ha almeno ancora uno scopo.