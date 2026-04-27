Questo Boeing 787-8 della Royal Air Maroc è in servizio. A differenza dell'aereo targato N947BA, che la compagnia aerea marocchina non ha mai preso in consegna a causa di difetti di assemblaggio. L'aereo è ora in fase di sventramento come deposito di pezzi di ricambio. IMAGO/Aviation-Stock

Un Boeing 787-8 è rimasto inutilizzato negli hangar per quasi dieci anni. Ora, dopo solo tre voli e 13 ore in quota, il Dreamliner viene smantellato. I suoi componenti valgono più dell'intero aereo.

Stefan Michel Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un Boeing 787-8 targato N947BA ha volato solo per 13 ore in quasi dieci anni e non ha mai trasportato passeggeri, poiché non è mai stato usato regolarmente a causa di problemi.

Diversi cambi di proprietà e una conversione in jet di lusso non sono riusciti a salvare l'aereo, che è rimasto in deposito per molto tempo.

A causa dell'aumento dei prezzi dei pezzi di ricambio e dei primi difetti di progettazione, il velivolo quasi nuovo è in fase di smantellamento: i singoli pezzi valgono più dell'intero mezzo. Mostra di più

Da aereo di lusso a magazzino di pezzi di ricambio dopo sole 13 ore di volo. È questo il risultato raggiunto dal Boeing 787-8 Dreamliner con numero di registrazione N947BA.

La cosa curiosa è che le ore in quota sono state accumulate in un periodo di quasi dieci anni e nemmeno una volta ci sono stati passeggeri paganti a bordo, come riporta «Aerotelegraf».

Il primo acquirente è stato Royal Air Maroc. Tuttavia, a causa di errori di assemblaggio e del peso eccessivo, il jet rimase alla Boeing. A quel punto, aveva completato solo il suo volo inaugurale.

Il cliente successivo è stato Crystal Luxury Air, un fornitore di vacanze di lusso in tutto il mondo. Il 787 fu convertito: aveva solo 52 posti a sedere invece dei 240-310 per i quali era stato sviluppato il Dreamliner.

Solo voli in traghetto

Il jet ha volato dallo stabilimento Boeing di Everett, a Washington, alla California, ma non è mai decollato, nemmeno con Crystal Luxury Air.

L'aereo è stato invece trasportato in un magazzino e vi è rimasto fino al 2024. Nel 2021, una holding di investimento lo ha acquistato per 25 milioni di dollari e lo ha poi venduto alla Bank of Utah. È rimasto in un hangar senza alcuna prospettiva di decollare con i passeggeri.

Il 2 marzo, invece, il Boeing 787-8 ha volato dalla sua sede sconosciuta in California al Roswell Air Center nel Nuovo Messico. E queste sono state le sue ultimissime ore di volo.

La struttura è usata, tra l'altro, per immagazzinare aerei di linea. Sarà l'ultimo luogo di riposo per il velivolo con il numero di registrazione N947BA.

Il jet è ora un deposito di pezzi di ricambio per i Dreamliner ancora in servizio. Poiché l'aereo è praticamente in condizioni nuove, è molto interessante come fornitore di componenti, scrive sempree «Aerotelegraf».

Quando era nuovo, il 787-8 aveva un valore di oltre 200 milioni di dollari. I pezzi di ricambio promettono un ricavo di vendita tra i 50 e i 56 milioni, scrive dal canto suo il portale «Aviation A2Z».

I pezzi di ricambio valgono più dell'intero aereo

Poiché il valore dei pezzi di ricambio è aumentato a causa dell'interruzione delle catene di fornitura, ora vale la pena smantellare l'aereo e venderne i componenti.

Inoltre, essendo un Dreamliner molto giovane, questo jet aveva ancora problemi di progettazione.

Il velivolo era il numero 17 ed è quindi uno dei «terribili adolescenti», come vengono chiamati questi aerei problematici. Inoltre, molti Dreamliner attivi hanno superato il traguardo dei 12 anni e devono ora essere sottoposti a una manutenzione approfondita.

Ciò significa che uno degli aerei più inutili che Boeing abbia mai costruito ha almeno ancora uno scopo.