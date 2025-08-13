Petunia è il «cane più brutto del mondo» Non c'è cosa più brutta di questa, hanno detto i giudici, incoronando Petunia vincitrice. Immagine: dpa La proprietaria di Petunia è stata felice di ricevere 5000 dollari di premio. Immagine: dpa Il curioso concorso si tiene in California da quasi 50 anni. Immagine: dpa Una lingua storta ha probabilmente migliorato le possibilità di Jinny Lu. Immagine: dpa Al posto di una morbida pelliccia, Poppy aveva un sacco di pelle nuda da offrire. Immagine: dpa Petunia è il «cane più brutto del mondo» Non c'è cosa più brutta di questa, hanno detto i giudici, incoronando Petunia vincitrice. Immagine: dpa La proprietaria di Petunia è stata felice di ricevere 5000 dollari di premio. Immagine: dpa Il curioso concorso si tiene in California da quasi 50 anni. Immagine: dpa Una lingua storta ha probabilmente migliorato le possibilità di Jinny Lu. Immagine: dpa Al posto di una morbida pelliccia, Poppy aveva un sacco di pelle nuda da offrire. Immagine: dpa

In questa competizione sono gli underdog a vincere: il titolo di «World's Ugliest Dog» («Cane più brutto del mondo») è stato assegnato ancora una volta in California. Una bastardina ha superato facilmente la concorrenza a quattro zampe.

Hai fretta? blue News riassume per te Il mix bulldog Petunia ha vinto il titolo di «World's Ugliest Dog» («Cane più brutto del mondo») a Santa Rosa in California.

La proprietaria Shannon Nyman ha ricevuto un premio di 5000 dollari.

Il concorso ha lo scopo di attirare l'attenzione sulla bellezza e la gentilezza dei cani nei rifugi e si tiene ogni anno dagli anni '70. Mostra di più

Zampe corte e tozze, occhietti e muso rugoso: questi attributi poco lusinghieri hanno aiutato Petunia a vincere. Il mix bulldog è stato incoronato «World's Ugliest Dog» («Cane più brutto del mondo») della California settentrionale.

L'amico a quattro zampe di due anni ha vinto il tradizionale concorso, che si tiene dagli anni '70, venerdì sera a Santa Rosa. La proprietaria Shannon Nyman, dello Stato americano dell'Oregon, era raggiante mentre accettava il premio in denaro di 5'000 dollari (circa 4'040 franchi).

Jinny Lu, un carlino di cinque anni con la lingua storta, si è classificato al secondo posto. Aveva già partecipato al concorso nel 2023, ma era rimasto a mani vuote. La proprietaria Michelle Grady ha ricevuto un premio in denaro di 3'000 dollari.

Poppy, un cane crestato cinese di 7 anni con molta pelle nuda e qualche ciuffo di pelo bianco, si è classificato al terzo posto. La sua performance è stata premiata con 2'000 dollari.

Per assicurarsi un posto sul podio, gli amici a quattro zampe hanno dovuto presentarsi su un palco davanti agli spettatori che applaudivano. Un gruppo di giudici ha poi votato, tenendo conto dell'aspetto, della personalità e della reazione del pubblico.

La performance vincente nello show mattutino

Petunia ha fatto un'altra apparizione. Oltre al premio, il cane e la padrona sono volate fino a New York, dove la campionessa è stata presentata lunedì nella trasmissione mattutina «Today» della NBC.

L'anno scorso, questo onore è andato a un pechinese di nome Wild Thang. L'allora cagnolino di 8 anni aveva ottenuto punti con la sua acconciatura arruffata e la lingua che penzolava di lato.

Secondo il suo proprietario, aveva contratto il virus del cimurro da cucciolo e gli erano rimaste delle deformazioni fisiche.

Gli organizzatori hanno spiegato che lo scopo del concorso non è quello di prendere in giro i cani «brutti», ma piuttosto di mettere in evidenza i loro lati amabili e belli.

Molti dei partecipanti provengono da rifugi per animali. La campagna chiede anche di dare una nuova casa agli animali abbandonati.