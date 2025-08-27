  1. Clienti privati
30'000 follower Ecco qual è il segreto delle 83enni gemelle emiliane star di TikTok 

Igor Sertori

27.8.2025 - 08:27

Maria Pia e Maria Teresa Rossi sono diventate star di TikTok.
Screenshot TikTok

TikTok non è (solo) una rete sociale per giovani. Ne sono una dimostrazione vivente le «Gemelle Monelle», al secolo Maria Pia e Maria Teresa Rossi, 83 anni da Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, che a suon di video brevi e divertenti hanno raggiunto 30'000 follower e sei milioni di mi piace.

Keystone-SDA, Igor Sertori

27.08.2025, 08:27

Ormai in paese tutti le fermano quando sono a passeggio per salutarle come star. Belen Rodriguez e Emma Marrone hanno rilanciato i loro contenuti e sono state ospiti in un programma televisivo.

Le sorelle da quattro anni vivono insieme dopo essere rimaste vedove. Da qualche tempo hanno aperto un profilo TikTok dove, per alcune ricorrenze, come Natale, Pasqua, Halloween, si fanno filmate col cellulare, spesso vestite «en pendant» e riprendendosi allo specchio.

In poco tempo hanno fatto il boom: «Guarda come siamo brutte... e belle», commentano vestite da streghe e con una zucca in mano, per Halloween. «Ci siamo vestite da alberi di Natale», dicono in un altro video, con maglioni rossi e berretti natalizi in testa.

@legemellemonelle

♬ original sound - Legemellemonelle

«Lo facevamo per svago, poi ci abbiamo preso gusto»

«I video avevamo iniziato a caricarli più come un passatempo per noi – dicono al Resto del Carlino – adoriamo vestirci bene ed essere sempre in ordine, ci mettevamo davanti allo specchio, l'unico che abbiamo in casa e facevamo piccole riprese, che poi caricavamo, in occasione di alcuni compleanni dei nostri parenti o per salutare nostra sorella Edda (94enne) che qualche tempo fa è stata male. Lo facevamo puramente per svago. Poi abbiamo visto che i video piacevano e portavano allegria a tante persone, ci abbiamo preso gusto e abbiamo continuato».

In tanti scrivono commenti di apprezzamento: «Spero di essere come voi alla vostra età», dice un utente.

@legemellemonelle

♬ suono originale - Legemellemonelle

Il loro segreto?

«Vorremmo essere uno sprone – dicono loro – per tutte quelle persone che, troppo spesso, alla nostra età si deprimono, si chiudono in casa e perdono la voglia di essere allegri. Lo si può essere a qualsiasi età. Noi sicuramente siamo fortunate, abbiamo sempre avuto un bel rapporto e siamo sempre state una vera coppia anche quando vivevamo con le nostre rispettive famiglie. Ci diamo forza l'un l'altra».

E qual è il segreto per rimanere in forma? «Genuinità, autenticità, buon umore. Mantenersi vivi facendo le cose che piacciono, come per noi apparecchiare la tavola, costruire centro tavola, giocare a carte. Poi, sicuramente, un buon bicchiere di vino alla sera».

