Ecco quali sono i posti più sicuri in aereo nel caso di un incidente

Ci sono posti a sedere su un aereo che sono più sicuri di altri in caso di emergenza? PantherMedia/Péter Gudella

Chi teme di salire a bordo di un aereo dovrebbe leggere attentamente e tenerne conto al momento della prossima prenotazione: uno studio mostra quale posto a sedere offre le maggiori possibilità di sopravvivenza.

vab vab

Hai fretta? blue News riassume per te La maggior parte dei passeggeri preferisce sedersi nella parte anteriore dell'aereo, perché è il modo più veloce per scendere.

Anche i posti al finestrino e al corridoio sono molto richiesti.

Ma questi posti non sono i più sicuri, come dimostra un'analisi del «Time».

In caso di incidente, le migliori possibilità di sopravvivenza si hanno nei posti centrali della fila posteriore.

Il corridoio del terzo posto centrale, invece, è il posto meno sicuro. Mostra di più

Non tutti si sentono a proprio agio sopra le nuvole. Secondo «Miles & More», circa il 15% dei passeggeri ha paura di volare. Circa un terzo dei viaggiatori si sente a disagio a bordo.

Questo nonostante il velivolo sia ancora il mezzo di trasporto più sicuro. Solo in Svizzera, nel 2022 quattro persone hanno perso la vita in incidenti aerei. In confronto, 241 persone hanno perso la vita in incidenti stradali. Questo secondo un'indagine dell'Ufficio federale di statistica.

Chiunque abbia il brivido di salire a bordo di un aereo o anche solo di pensarci e sia preoccupato da un possibile scenario horror, dovrebbe assicurarsi di scegliere il posto giusto la prossima volta che prenota.

Secondo un'analisi condotta dal Time qualche anno fa, ci sono posti più sicuri di altri.

Ecco i posti con le maggiori possibilità di sopravvivenza

I sedili posteriori centrali hanno le maggiori probabilità di sopravvivenza: secondo la ricerca il tasso di mortalità è del 28%.

Perché le probabilità di sopravvivenza sono più alte? Perché la presenza di persone su entrambi i lati crea una sorta di cuscinetto.

I posti più popolari, invece, sono di solito quelli anteriori, in quanto è possibile uscire rapidamente dall'aereo dopo l'atterraggio. Anche i finestrini per appoggiarsi o i corridoi per avere più spazio per le gambe sono scelte popolari. I sedili centrali sono in fondo alla scala di popolarità.

I posti più pericolosi sono quelli nel corridoio nel terzo posto centrale dell'aereo: il tasso di mortalità è del 44%.

Vicino all'uscita di emergenza è una buona scelta

Secondo uno studio pubblicato dall'Università di Greenwich nel 2008, i sopravvissuti a un incidente hanno le migliori probabilità se sono seduti vicino a un'uscita di emergenza. Naturalmente questo è il modo più rapido per lasciare l'aereo.

Ma, in ultima analisi, il fattore più importante che influisce sulle possibilità di sopravvivenza in caso di un disastro aereo è rappresentato dalle circostanze dell'incidente.

Per i risultati «Time» ha analizzato il database degli incidenti aerei CSRTG dell'Amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti per i disastri con morti e sopravvissuti. Sono stati consultati dati relativi a 35 anni.