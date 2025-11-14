Pope Leone XIV riceve in Vaticano l'attore Robert De Niro, il 7 novembre 2025. KEYSTONE

Alla vigilia di un'importante udienza sul cinema, Papa Leone XIV ha rivelato i suoi film preferiti, tra cui spiccano «La vita è bella» e «Gente comune».

Papa Leone XIV desidera approfondire il dialogo con il mondo del cinema, invitando a Roma diversi attori, produttori e registi internazionali.

L'udienza è prevista per il 15 novembre.

Tra gli ospiti illustri ci saranno Cate Blanchett, Adam Scott, Chris Pine, Spike Lee, Monica Bellucci, Marco Bellocchio, Ferzan Ozpetek, Sergio Castellitto, Matteo Garrone, Stefania Sandrelli, Giacomo Poretti e Giuseppe Tornatore.

Alla vigilia dell'incontro il Pontefice ha rivelato quali sono i suoi 4 film preferiti: «La vita è bella», «Tutti insieme appassionatamente», «Gente comune» e «La vita è meravigliosa». Mostra di più

Alla vigilia dell'udienza dedicata al mondo del cinema, prevista per il 15 novembre 2025, Papa Leone XIV ha sorpreso molti rivelando i suoi film preferiti.

Come riporta il magazine «Chi», queste scelte non solo includono titoli classici, ma offrono anche uno sguardo più personale sul pontefice.

Tra i film prediletti spicca «La vita è bella», il capolavoro di Roberto Benigni che ha trionfato agli Oscar del 1999, vincendo tre premi: miglior film straniero, miglior attore protagonista per Benigni e migliore colonna sonora originale per Nicola Piovani.

Secondo un videomessaggio diffuso dalla Santa Sede, i film più amati dal pontefice comprendono anche il classico «La vita è meravigliosa» (1946), «Tutti insieme appassionatamente» (1965) e «Gente comune» (1980).

Tre storie di speranza e una di grande dolore

Mentre i primi tre raccontano storie di speranza e rinascita, «Gente comune» si distingue per il suo tono drammatico.

Questo film, diretto da Robert Redford e interpretato da Timothy Hutton, Donald Sutherland e Mary Tyler Moore, narra la storia di una famiglia americana segnata dal dolore e dal tentativo di suicidio di un figlio.

Ambientato nell'Illinois, lo Stato natale del pontefice, ha vinto quattro Oscar nel 1981, incluso quello per il miglior film.

Papa Leone accoglie il grande cinema a Roma

Papa Leone, il primo americano a guidare la Chiesa, accoglierà a Roma un gruppo di illustri personalità di Hollywood, tra cui Cate Blanchett, Adam Scott, Chris Pine, Spike Lee e George Miller.

Tra gli italiani, saranno presenti Monica Bellucci, Marco Bellocchio, Ferzan Ozpetek, Sergio Castellitto, Matteo Garrone, Stefania Sandrelli, Giacomo Poretti e Giuseppe Tornatore.

L'obiettivo dell'incontro è chiaro: come riferito dal Dicastero vaticano per la cultura, il pontefice desidera approfondire il dialogo con il mondo del cinema, esplorando le possibilità che la creatività artistica offre alla missione della Chiesa e alla promozione dei valori umani.

Non è la prima volta che Leone XIV si confronta con il mondo dello spettacolo; nei mesi scorsi ha ricevuto in udienza privata anche Robert De Niro e Al Pacino.