Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo

Quest'anno le Perseidi saranno probabilmente meno visibili rispetto all'anno scorso a causa della luce della luna (foto d'archivio). Keystone

La mezza estate è la stagione delle stelle cadenti: lo sciame meteorico delle Perseidi raggiunge il suo massimo questo martedì sera. Quest'anno però la luna luminosa ostacolerà la vista di questi corpi celesti.

Keystone-SDA, Samuel Walder SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Le Perseidi raggiungeranno il loro picco martedì, ma la luna illuminata all'83% oscurerà molte delle stelle cadenti più deboli.

Per l'osservazione si consiglia un luogo buio lontano dalle luci della città e una visuale chiara a tutto tondo, mentre binocoli e telescopi sono più che altro un ostacolo.

Nelle prime ore del mattino si possono osservare in cielo anche Giove e Venere, che si avvicinano particolarmente il martedì. Mostra di più

Le meteore di agosto sono da sempre un appuntamento fisso nel calendario astronomico annuale per gli appassionati di stelle cadenti: le Perseidi sono l'unico grande sciame meteorico dell'estate e uno dei più prolifici in assoluto.

Al culmine dello sciame delle lacrime di San Lorenzo si possono osservare fino a 60 meteore all'ora. Di solito alla fine non rimane nulla delle particelle di polvere incandescenti.

Quando compaiono le Perseidi nel cielo?

Le prime Perseidi appaiono nel cielo già a metà-fine luglio. Quest'anno il massimo delle Perseidi raggiungerà la terra la sera del 12 agosto. Le condizioni per osservarle sono solitamente migliori nella seconda metà della notte, se il tempo e la luna collaborano.

Come sarà il tempo?

Sabato scorso c'è stata la luna piena. Questo martedì la luna sorgerà intorno alle 22.00. Il lato della luna rivolto verso la Terra sarà illuminato all'83%, rischiarando notevolmente il cielo.

Secondo gli esperti, la luce lunare oscura in gran parte molte delle stelle cadenti più deboli del flusso delle Perseidi di notte, che richiederebbero un cielo buio per essere osservate.

Le scie luminose rimangono, ma secondo gli astronomi l'impressione di una pioggia di stelle cadenti probabilmente non si materializzerà quest'anno.

Qual è il modo migliore per vedere le stelle cadenti Perseidi? Per osservare le Perseidi non è necessaria alcuna attrezzatura particolare: è sufficiente una sedia a sdraio o un materassino da campeggio e una buona visuale a 360°.

I binocoli o addirittura i telescopi sono in realtà un ostacolo per individuare le meteore, che bruciano in pochi secondi, poiché il campo visivo di questi strumenti è troppo piccolo per i rapidi crocifissi celesti.

Le migliori opportunità di osservazione sono offerte da un luogo lontano dalle città inondate di luce artificiale. È quindi meglio dirigersi verso le montagne o un prato remoto.

Se si vuole fotografare il flusso di meteore, è necessario utilizzare un obiettivo grandangolare, montare la fotocamera su un treppiede e scegliere una lunga esposizione.

Tra l'altro, alcuni comuni hanno deciso di spegnere l'illuminazione pubblica martedì sera per rendere più visibili le stelle cadenti, soprattutto nel Cantone di Vaud. A Losanna, ad esempio, alcuni parchi e monumenti rimarranno temporaneamente al buio. Mostra di più

Cosa sono le Perseidi?

Le stelle cadenti estive prendono il nome dalla costellazione di Perseo. Questo è il punto di partenza apparente delle meteore Perseidi, il cosiddetto radiante.

Le stelle cadenti hanno origine nelle immediate vicinanze della Terra: in agosto, la Terra si immerge in una nube di detriti mentre orbita intorno al Sole. Questi provengono dalla cometa «109P/Swift-Tuttle». Le particelle di polvere colpiscono l'atmosfera terrestre a una velocità di circa 60 chilometri al secondo.

A un'altitudine compresa tra gli 80 e i 100 km, le piccole particelle di polvere producono i fenomeni luminosi noti come stelle cadenti. «Ogni singola stella cadente è in realtà una particella di polvere che colpisce la Terra a velocità relativamente elevata», ha spiegato Carolin Liefke, vicedirettore della Casa dell'Astronomia di Heidelberg. «Stiamo parlando di qualcosa come 30, 35 chilometri al secondo».

Quando una particella di polvere colpisce l'atmosfera terrestre, crea un attrito con le molecole dell'aria, ha spiegato la fisica. Questo fenomeno può essere spiegato approssimativamente come segue: l'aria lungo questo piccolo tubo attraverso il quale sfreccia la particella di polvere si riscalda e inizia a brillare. «È questo che vediamo come una stella cadente».

Le condizioni per l'osservazione sono solitamente migliori nella seconda metà della notte. Keystone-SDA

La cometa stessa torna nella nostra regione sulla sua orbita solo ogni 133 anni. Il nome Perseidi deriva dall'impressione che le stelle cadenti cadano dalla costellazione di Perseo, spiega Liefke. Perseo è un eroe mitologico dell'antica Grecia.

Per inciso, le meteore di agosto sono popolarmente conosciute come lacrime di Laurenzio. Il nome ricorda San Lorenzo, che morì martire il 10 agosto 258 sotto il dominio dell'imperatore romano Valeriano. Da allora, secondo la leggenda, in questo giorno sono sempre piovute lacrime di fuoco.

Un bonus nel cielo notturno

Se osservate il cielo nelle ore mattutine potrete vedere anche Giove e Venere. I pianeti sorgono intorno alle 03:30 e un'ora dopo sono più alti sopra l'orizzonte.

Secondo gli esperti, Giove e Venere si avvicineranno a due diametri di luna piena l'uno dall'altro martedì. Nei giorni scorsi, a occhio nudo è già stato possibile vedere il più luminoso Venere avvicinarsi a Giove da destra, prima di allontanarsi nuovamente, da mercoledì, in basso a sinistra.