Secondo uno studio, un numero sorprendente di persone si astiene dal lavarsi le mani nei bagni pubblici degli ospedali.

Voi lo fate? Vi lavate le mani dopo ogni visita alla toilette? Un numero sorprendente di persone si astiene di lavarsi le mani nei bagni pubblici degli ospedali. È quanto ha scoperto uno studio.

In un ospedale, una buona metà delle persone si astiene dal lavarsi le mani dopo essere andata in bagno. Secondo uno studio dell'Università britannica del Surrey, il 43,7% degli utenti dei servizi igienici di un ospedale danese non ha usato il lavandino dopo aver utilizzato la toilette.

In alcune settimane, la percentuale ha raggiunto il 61,8%. «Questo dato solleva serie preoccupazioni circa il rispetto dell'igiene in ambienti ad alto rischio», si legge nel comunicato stampa dell'università.

«Sebbene sia stata posta grande enfasi sull'igiene delle mani durante la pandemia, i risultati suggeriscono che il lavaggio regolare non è ancora un'abitudine costante, anche in luoghi in cui la pulizia è fondamentale per prevenire la diffusione delle infezioni».

Secondo lo studio, i sensori sono stati installati in due bagni accessibili al pubblico dell'ospedale Bispebjerg, nella regione danese di Copenaghen, direttamente sui bagni e sui tubi dei lavandini. Il loro utilizzo è stato analizzato per 19 settimane.

Se i rubinetti non venivano utilizzati due minuti prima o quattro minuti dopo aver tirato lo sciacquone, ciò veniva classificato come mancato lavaggio delle mani.

Gli esperti consigliano campagne di sensibilizzazione

«Molte persone possono pensare che il lavaggio delle mani sia ormai una cosa ovvia, soprattutto negli ospedali e dopo la Covid-19», spiega Pablo Pereira-Doel, autore principale dello studio. «Ma i nostri dati dipingono un quadro diverso».

Lui e il suo coautore Benjamin Gardner sono quindi a favore di campagne di sensibilizzazione.

Per inciso, l'Istituto Federale di Sanità Pubblica tedesco consiglia non solo di lavarsi sempre le mani dopo aver usato la toilette, ma anche di farlo accuratamente. Per questo motivo dovrebbero essere necessari almeno 20-30 secondi, più o meno il tempo necessario per canticchiare due volte «Happy Birthday».

E nei bagni pubblici, compresi quelli degli ospedali, è meglio non aprire e chiudere i rubinetti a mani nude. L'Istituto Federale consiglia di usare un asciugamano monouso o il gomito.