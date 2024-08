Una nuova variante di Mpox è fonte di preoccupazione per l'OMS: il virus si sta attualmente diffondendo rapidamente. Le vaccinazioni sono disponibili, ma non ci sono dosi sufficienti dove sono necessarie. Sven Hoppe/dpa

L'OMS lancia l'allarme: i focolai di Mpox (il vaiolo delle scimmie) in Africa minacciano la salute pubblica in tutto il mondo. Gli esperti sanitari sono particolarmente preoccupati per una nuova variante del virus. Cosa significa per la Svizzera?

tafi / agenzie stampa Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il massimo livello di allerta a causa della diffusione del virus Mpox (vaiolo delle scimmie) in Africa.

La rapida diffusione del nuovo sottogruppo virale Ib e la diffusione del virus attraverso i confini nazionali sono «particolarmente preoccupanti».

Sintomi, vie di contagio, vaccini e situazione in Svizzera: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Mpox. Mostra di più

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il massimo livello di allerta a causa della diffusione del virus Mpox in Africa. Il Comitato di emergenza dell'OMS ha comunicato all'organizzazione di considerare la situazione come una «emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale» (PHEIC). È stato quindi attivato il livello di allerta più alto.

Quali sono le conseguenze? Qual è la situazione in Svizzera? Ecco le risposte alle domande più importanti.

Cos'è l'Mpox?

L'Mpox era chiamato monkeypox (vaiolo delle scimmie) perché è stato scoperto per la prima volta nelle scimmie, per caso. In generale però l'OMS non vuole dare alle malattie il nome degli animali o dei Paesi in cui sono state scoperte, per evitare discriminazioni. Anche l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha attuato il cambio di nome.

L'Mpox è causato da un virus che si manifesta negli animali selvatici e occasionalmente salta all'uomo, che a sua volta può trasmetterlo ad altre persone. Il virus è imparentato con il classico virus del vaiolo (Variola virus).

L'Mpox è stato portato all'attenzione del pubblico mondiale a causa di un'epidemia globale nel 2022. La malattia, endemica da decenni in alcune zone dell'Africa centrale e occidentale, si è diffusa in oltre 100 Paesi. Il tasso di mortalità durante l'epidemia è stato inferiore all'1%.

Prima del 2022, la malattia si era manifestata principalmente in focolai sporadici nell'Africa centrale e occidentale, quando le persone erano entrate in stretto contatto con animali selvatici infetti.

Quali sono i sintomi della malattia di Mpox?

Il virus Mpox causa principalmente un'eruzione cutanea, ma anche febbre e dolori muscolari. Può essere fatale, soprattutto per i bambini.

Come si trasmette il virus Mpox?

«L'Mpox non si trasmette facilmente», afferma la ricercatrice sul virus Marion Koopmans dell'Università Erasmus di Rotterdam. «Si diffonde attraverso il contatto diretto ed è quindi - in teoria - relativamente facile da fermare se viene diagnosticato e riconosciuto». La variante Ib si diffonde, tra l'altro, attraverso il contatto sessuale.

Quanti sono i casi di Mpox nel mondo?

In tutto il mondo, quest'anno sono già stati segnalati più di 14'000 casi sospetti e più di 500 decessi nella Repubblica Democratica del Congo e in altri Paesi, un numero superiore a quello dell'intero anno scorso.

Gli esperti sostengono che questa potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, perché non vengono effettuati abbastanza test e non tutte le persone infette si rivolgono ai medici.

Quanto è alto il rischio di diffusione del virus Mpox in Svizzera?

Il rischio di infezione in Svizzera è molto basso, secondo quanto dichiarato dall'UFSP in risposta a una richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA. La maggior parte delle persone a rischio in Svizzera è stata vaccinata. Tra le persone a rischio ci sono uomini che hanno rapporti sessuali con uomini e persone transgender con più partner sessuali.

Secondo l'UFSP anche in Svizzera è disponibile un numero sufficiente di vaccini e il numero di casi è stabile. Nell'estate del 2022 sono state registrate per la prima volta nel Paese numerose infezioni da Mpox. Dall'autunno 2022 i casi sono stati segnalati solo sporadicamente.

Secondo l'OMS, alla fine di giugno erano stati segnalati in Svizzera 579 casi di Mpox. L'ultima segnalazione risale al febbraio 2024.

Perché l'OMS sta lanciando l'allarme ora?

Diversi focolai di Mpox in Africa stanno minacciando la salute pubblica in tutto il mondo. L'OMS è particolarmente preoccupata per una nuova variante scoperta nella Repubblica Democratica del Congo alla fine del 2023. Si tratta di un sottotipo di Mpox clade 1. È denominata Ib.

A differenza delle precedenti epidemie, in cui le lesioni si presentavano principalmente sul torace, sulle mani e sui piedi, la nuova forma causa sintomi più lievi e lesioni sui genitali. Ciò la rende più difficile da riconoscere, il che significa che le persone possono essere contagiose anche senza saperlo.

Secondo gli esperti locali, è probabile che sia più contagiosa delle varianti precedenti e che provochi un'infezione più grave, ha dichiarato Dimie Ogoina, specialista nigeriano di malattie infettive presso l'Università del Delta del Niger. Secondo gli scienziati, fino al 10% delle persone infettate potrebbe morire a causa della nuova forma di Mpox.

Cosa significa l'emergenza Mpox per la Svizzera?

La dichiarazione di emergenza non ha conseguenze concrete. Secondo l'UFSP, non sono previste nuove vaccinazioni o altre misure in Svizzera. L'emergenza ha piuttosto lo scopo di allertare le autorità di tutto il mondo affinché si preparino ad affrontare eventuali focolai.

Tuttavia dimostra che l'OMS riconosce il rischio che l'Mpox si diffonda nuovamente a livello internazionale dopo il 2022 e diventi un rischio per la salute in diversi Paesi.

Esistono vaccini contro l'Mpox?

Sì, esistono due vaccini. Il vaccino contro il virus del vaiolo protegge anche dall'infezione con il virus Mpox. Tuttavia, le dosi non sono sufficienti, soprattutto in Africa.

Chi ha un vaccino contro l'Mpox?

Tim Nguyen dell'OMS ha dichiarato che sono disponibili per l'acquisto 500'000 dosi di vaccino MVA-BN. Altri 2,4 milioni di dosi potrebbero essere prodotti entro la fine dell'anno se ci saranno ordini consistenti.

L'OMS ha lanciato un appello ai Paesi donatori affinché forniscano i fondi necessari. Ha anche chiesto ai Paesi con scorte di consegnare le dosi di vaccino. Il secondo vaccino LC16 viene prodotto in Giappone, ma non a livello commerciale, ha detto Nguyen. Tuttavia, il Giappone è sempre molto generoso nelle donazioni.

Come ha affrontato il mondo l'epidemia di Mpox del 2022?

L'OMS aveva già dichiarato l'emergenza per l'Mpox nel luglio 2022. A quel tempo, casi della malattia, che fino ad allora era conosciuta praticamente solo in Africa, sono stati improvvisamente segnalati da più di 60 Paesi, tra cui la Svizzera. Le infezioni sono ricadute nel clade 2, che provoca forme meno gravi della malattia.

Nel maggio 2023, l'OMS ha revocato l'emergenza perché l'incidenza dell'infezione è stata tenuta sotto controllo nella maggior parte dei Paesi.