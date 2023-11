Ecco quanto è stravagante la nuova compagnia aerea di lusso Beond

La nuova compagnia aerea delle Maldive Beond vuole rendere il viaggio verso l'isola-Stato un'attività ricreativa stravagante. zVg

La nuova compagnia aerea Beond bandisce la classe economica e offre solo poltrone di lusso per i voli per le Maldive. A Zurigo, l'offerta è valida a partire da novembre.

Hai fretta? blue News riassume per te La nuova compagnia aerea Beond collega Zurigo con le Maldive: sull'aereo ci sono solo posti in business class.

Per i clienti in grado di pagare sono disponibili dei pacchetti senza preoccupazioni e a tutto tondo, con addirittura il trasferimento aeroportuale in limousine.

Dato che la classe economica è stata vietata, solo 44 passeggeri possono stare in un Airbus che originariamente aveva più di 120 posti. Mostra di più

Il primo aereo decollerà il 17 novembre da Zurigo alle Maldive. Normalmente sull'Airbus A319 ci sarebbe spazio per più di 120 passeggeri, ma con la nuova compagnia aerea Beond viaggeranno solo 44 persone. Questo perché vuole puntare su un'offerta stravagante e offrire solo posti in business class.

Beond sa di non essere una compagnia aerea normale ma «un marchio di lifestyle con aerei di lusso» e spera di attirare clienti facoltosi. Questo perché chi si permette una vacanza alle Maldive sarebbe disposto in ogni caso a pagare di più per un volo con la «prima compagnia aerea premium per il tempo libero al mondo».

Beond ha grandi obiettivi

Quali sono questi costosi lussi? Prima di tutto lo spazio, infatti stando alla compagnia aerea tutti i posti possono essere estesi per formare un letto piano. Questo significa che l'Airbus con i sedili convertiti non riesce a raggiungere direttamente Malé, ma deve invece fermarsi a Dubai per fare un «veloce» rifornimento.

Alla clientela sono serviti cibi e bevande in bicchieri di vetro e piatti di porcellana, perché a bordo non ci devono essere stoviglie di plastica. Il CEO Tero Taskila ha sottolineato durante la presentazione della rotta di lusso che Beond non offre semplicemente una business class, ma piuttosto un'esperienza «leisure».

Oltre al più grande aeroporto svizzero, inizialmente Beond servirà gli aeroporti di Monaco e Riad in Arabia Saudita. Nei prossimi cinque anni seguiranno altri aeroporti: sulla lista figura anche l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo, come fa sapere l'«Handelszeitung». Un totale di 32 aerei porteranno poi i passeggeri alle Maldive da 52 aeroporti.

Nonostante tutti i viaggiatori volino in business class, ci sono delle differenze nei prezzi dei biglietti di Beond. Le tre classi di prenotazione si chiamano Delight, Bliss e Opulence e si differenziano per i servizi che includono, ad esempio il trasferimento aeroportuale in limousine e la quantità di bagagli.

Al momento ancora poche le prenotazioni

Stando a un controllo a campione dell'«Handelszeitung» è emerso che un volo di andata e ritorno per il periodo di viaggio di fine novembre dovrebbe costare tra 1.600 e 2.100 franchi.

Ed effettivamente verificando (data di verifica: 05.11.2023) con lo strumento di prenotazione sul sito ufficiale di Beond un volo andata e ritorno tra Zurigo e Malé costa tra i 1.430 e 2.100 franchi. Al momento della scrittura di questo testo è però attiva una promozione per cui se si prenota entro il 15 novembre, per viaggiare tra il 15 novembre e il 15 dicembre, i voli in partenza da Zurigo costano a partire da 1.430 franchi.

Per fare un confronto, un volo diretto con Edelweiss costa 980 franchi, mentre con scalo a Istanbul la Turkish Airlines addebita solo 620 franchi. Ovviamente in economy class.

I tour operator locali non si esprimono molto sul lancio della compagnia aerea di lusso. DER Touristik Suisse afferma che stanno discutendo su una possibile collaborazione. Anche se per il momento i clienti diretti alle Maldive prenotano con le compagnie aeree esistenti, ha detto un portavoce all'«Handelszeitung».

L'affiliata della Migros Hotelplan non ha ancora notato «grandi ondate di prenotazioni». TUI Suisse e il Globetrotter Group non hanno ancora ricevuto alcuna prenotazione.