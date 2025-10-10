Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro

Mangiare e bere al volante è consentito solo in parte. imago/Westend61

Guidare a piedi nudi, mangiare al volante o dormire in auto: molte cose sono permesse, altre possono costare la patente. blue News vi mostra cosa è permesso fare e dove in Svizzera non si cede al divertimento.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Alcune cose sono permesse al volante, altre possono costare molto care.

Diversi automobilisti sopravvalutano ciò che è ancora permesso e sottovalutano le conseguenze.

blue News vi fornisce una panoramica di ciò che è legale fare in auto e cosa è invece meglio evitare. Mostra di più

Guidare a piedi nudi

Guidare a piedi nudi non è vietato in Svizzera. Ma gli esperti del traffico lo sconsigliano: chi guida senza scarpe ha una minore sensibilità alla pressione dei pedali e può reagire più lentamente in caso di emergenza.

In caso di incidente, la compagnia assicurativa verificherà se avete agito con negligenza e potrebbe ridurre le prestazioni. L'ideale sarebbe indossare scarpe piatte e robuste che offrano un buon sostegno.

Suggerimento: se preferite guidare a piedi nudi, dovreste almeno avere delle scarpe di ricambio in auto: non sono un obbligo in caso di controllo da parte della polizia, ma sono un forte argomento a favore della vostra diligenza.

Telefonate con il sistema vivavoce

È possibile utilizzare il telefono cellulare in auto solo se non lo si tiene in mano. Le chiamate tramite un sistema vivavoce integrato sono consentite, purché si mantenga sempre il controllo del veicolo.

Anche toccare un pulsante sul volante è innocuo. Ma non appena si tocca il display o si prende in mano il cellulare, si commette un'infrazione.

È consentito anche sbloccare brevemente il telefono con Face ID o con l'impronta digitale se si riprendono immediatamente entrambe le mani sul volante.

Tutto il resto, dallo scrolling ai messaggi su WhatsApp, è considerato una grave infrazione al codice della strada.

Mangiare e bere al volante

Un panino o un caffè da portare via non sono un problema se si guida in modo sicuro.

Ma non appena ci si distrae, può costare caro: se attraversate la linea di sorpasso mentre mangiate o causate un incidente con una tazza di caffè in mano, pagherete il doppio: una multa e una riduzione delle prestazioni assicurative.

Anche truccarsi, radersi o pettinarsi sono tra le distrazioni più comuni. Secondo il BFU, la disattenzione è responsabile di circa il 30% di tutti gli incidenti, soprattutto a causa del multitasking al volante.

Fumare al volante

In Svizzera è generalmente consentito fumare nelle auto private. Non esiste un divieto a livello nazionale, anche se nell'auto viaggiano bambini.

La situazione è diversa in diversi Paesi europei: in alcune nazioni i minori rischiano di essere multati non appena si trovano a bordo dell'auto. Se state pianificando un viaggio all'estero, verificate le regole del Paese di destinazione: ci sono grandi differenze.

Anche in assenza di passeggeri, se la sigaretta limita la visuale o se si cerca la cenere nel vano piedi, si può essere sanzionati per guida distratta. Il metodo sicuro è: motore spento, sigaretta accesa, mai il contrario.

Dormire in auto

Se volete passare la notte in auto, in genere vi è permesso farlo, a patto che rispettiate le regole di parcheggio e i periodi di riposo.

Non esiste però una regolamentazione uniforme: alcuni comuni consentono una notte nei parcheggi, altri vietano completamente di dormire nel veicolo. In generale è vietato nelle riserve naturali.

Inoltre, il motore non deve essere acceso durante il sonno. Se lo si lascia acceso per il riscaldamento o l'aria condizionata, si rischia una multa per aver acceso il motore inutilmente.

L'ideale è un parcheggio pubblico senza divieto di campeggio.

Lasciare il motore acceso

Dall'inizio del 2025 in Svizzera sono in vigore regole più severe contro il rumore evitabile dei veicoli.

Chiunque emetta deliberatamente rumori forti o manometta i tubi di scarico può essere multato fino a 10'000 franchi svizzeri. Anche il funzionamento non necessario del motore sarà sanzionato più severamente e una multa costa ora 80 franchi.

L'obiettivo principale è quello di ridurre il rumore notturno causato dal cosiddetto «sound posing».

Anche chi alza troppo il volume della musica durante l'attesa in auto potrà essere perseguito se questo comporta l'impossibilità di sentire i mezzi di soccorso. L'attenzione non è solo una questione di stile, ma è ora obbligatoria.

L'autopilota non è un lasciapassare

Dal marzo 2025, per la prima volta in Svizzera è consentito il cosiddetto pilota automatico in autostrada.

I veicoli dotati di un sistema ufficialmente approvato sono autorizzati a guidare automaticamente sulle autostrade a condizione che l'uomo possa intervenire immediatamente.

Ciò significa che il conducente può staccare brevemente le mani dal volante, ma la responsabilità rimane del conducente.

Tuttavia, chiunque utilizzi un sistema non autorizzato o si distragga troppo è perseguibile penalmente. Anche con la tecnologia più avanzata, siete sempre responsabili del vostro veicolo, sia dal punto di vista legale che assicurativo.