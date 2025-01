Ecco sette importanti cambiamenti nei viaggi dal 2025

Per alcuni Paesi l'ingresso diventa più complicato. (immagine simbolica) KEYSTONE

Nel 2025 sono previsti numerosi cambiamenti per quanto riguarda i viaggi. Ad esempio, si consiglia di viaggiare con cautela nei Paesi limitrofi alla Svizzera. blue News offre una panoramica completa.

Il 2025 porterà numerosi cambiamenti per i viaggiatori svizzeri. Che si tratti di nuove regole, tasse o adeguamenti tecnici, ecco i cambiamenti più importanti di cui dovreste essere a conoscenza prima del vostro prossimo viaggio:

Riduzione del limite di valore per gli acquisti

D'ora in poi, chi fa acquisti all'estero potrà importare in Svizzera in esenzione di IVA solo beni per un valore di 150 franchi a persona al giorno. Questo vale non solo per gli acquisti tradizionali, ma anche per gli alimenti esenti da imposte, i prodotti del tabacco e persino le riparazioni dei veicoli.

In precedenza il limite era di 300 franchi. È importante notare che si applica anche ai souvenir delle vacanze.

I voli Swiss e Lufthansa sono più cari

I voli con Lufthansa e le compagnie di sua proprietà saranno più costosi. A seconda della tratta e della classe, si dovrà pagare un supplemento ambientale compreso tra 1 e 72 franchi.

Tra le filiali c'è anche Swiss. Ciò significa che chi vola in vacanza con Swiss da Zurigo o Ginevra dovrà mettere mano al portafoglio con effetto immediato.

Cambiamenti nelle destinazioni di vacanza più popolari

Il portale di viaggi «Travelnews» ha riassunto importanti cambiamenti nelle destinazioni di viaggio più popolari. Importanti per i viaggiatori dell'UE, ad esempio: Bulgaria e Romania fanno parte dell'area Schengen dal 1° gennaio.

Ciò significa che chi si reca in questi due Paesi da uno Stato Schengen non deve più esibire la carta d'identità. Tuttavia, è necessario portare con sé un documento, poiché sono possibili controlli a campione in qualsiasi momento.

Chi si recherà in futuro nel Regno Unito dovrà mettere mano al portafogli: a partire dal 2 aprile 2025, i viaggiatori avranno bisogno di un ETA digitale, che costerà 10 sterline, l'equivalente di 11,20 franchi. Le richieste potranno essere presentate tramite un'app a partire dal 5 marzo 2025.

Attenzione ai viaggi in Francia e in Italia

Ci sono cambiamenti anche in Francia: il pedaggio francese viene gradualmente convertito in un sistema elettronico («free flow»). Inoltre, dall'aprile 2025 si applicheranno le nuove «Zones à Trafic Limité» (ZTL), paragonabili alle zone di traffico limitato italiane. Ai veicoli non autorizzati sarà vietata la circolazione in queste zone, sia in generale che limitatamente a determinate ore del giorno.

Fate attenzione quando viaggiate in Italia: in futuro il Governo sarà molto più severo con le infrazioni al codice della strada. I conducenti che guidano sotto l'effetto di alcol o droghe rischiano pene severe. Chi guida con un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 per mille rischia una multa fino a 2.000 euro (circa 1.860 franchi) e il ritiro della patente fino a sei mesi.

Regole severe alle Maldive

Fate attenzione se vi recate alle Maldive d'ora in poi. Dal 15 dicembre sono stati vietati il possesso, la vendita e persino l'uso delle sigarette elettroniche. I viaggiatori che visitano le isole devono essere pronti a lasciare a casa i dispositivi per il vaping, perché potrebbero essere confiscati all'ingresso. Il mancato rispetto delle regole potrebbe comportare una pesante multa.

I prezzi delle vignette sono in aumento in Austria

Chiunque viaggi sulle autostrade austriache ha di solito bisogno di una vignetta. Ci sono eccezioni solo per alcuni tratti lungo il confine.

Quest'anno i prezzi della vignetta autostradale sono aumentati. Ora costa 103,80 euro, quella giornaliera 9,30 euro. Attenzione: se si viene sorpresi in autostrada senza vignetta, di solito si paga una multa salata, un prezzo molto più alto di quello della vignetta.

Permesso d'ingresso per la Thailandia

In futuro i cittadini svizzeri che si recheranno in Thailandia avranno bisogno di un permesso di viaggio elettronico. Questo sarà obbligatorio anche per i turisti. Secondo il Governo thailandese, in questo modo sarà più facile rintracciare chi si trova nel Paese.

I dettagli sull'introduzione esatta non sono ancora stati definiti. Il lancio del nuovo sistema era inizialmente previsto per dicembre, ma le autorità hanno ora annullato la data.