Ecco tutte le prime volte e le sorprese che ci ha riservato la missione Artemis II

Artemis L'equipaggio della Orion si abbraccia per celebrare la riuscita della missione, mentre la navicella sta per tornare sulla Terra. Immagine: KEYSTONE In questa immagine fornita dalla NASA, l'equipaggio della missione Artemis II ha immortalato il tramonto della Terra lunedì 6 aprile 2026, durante il loro volo intorno alla Luna. Immagine: KEYSTONE Ecco i quattro astronauti della missione Artemis II: in senso orario da sinistra, la specialista di missione Christina Koch, lo specialista di missione Jeremy Hansen, il comandante Reid Wiseman e il pilota Victor Glover. Immagine: KEYSTONE L'equipaggio di Artemis II ha catturato questa vista mentre la Terra tramonta dietro la Luna durante un sorvolo lunare. Immagine: KEYSTONE Questa foto fornita dalla NASA mostra l'esterno della navicella spaziale Orion Integrity durante la missione Artemis II in rotta verso la Luna. Immagine: KEYSTONE Questa immagine, diffusa dalla NASA lunedì 6 aprile 2026, mostra una veduta della Luna scattata dall'equipaggio di Artemis II prima di andare a dormire durante il quinto giorno di volo. Immagine: KEYSTONE/NASA via AP Questa immagine fornita dalla NASA mostra la navicella spaziale Orion con la Luna in lontananza, ripresa da una telecamera posizionata sulla punta di uno dei suoi pannelli solari il 3 aprile 2026. Immagine: KEYSTONE/NASA via AP In questa immagine fornita dalla NASA, l'astronauta e comandante della missione Artemis II Reid Wiseman guarda fuori da uno dei finestrini principali della cabina della navicella Orion, con lo sguardo rivolto verso la Terra, mentre l'equipaggio viaggia verso la Luna giovedì 2 aprile 2026. Immagine: KEYSTONE/NASA via AP Il razzo Space Launch System è stato lanciato puntualmente e sta portando la navetta Orion verso l'orbita lunare. La missione Artemis II segna il ritorno alla Luna a 54 anni dalla chiusura del programma Apollo. Immagine: sda Artemis L'equipaggio della Orion si abbraccia per celebrare la riuscita della missione, mentre la navicella sta per tornare sulla Terra. Immagine: KEYSTONE In questa immagine fornita dalla NASA, l'equipaggio della missione Artemis II ha immortalato il tramonto della Terra lunedì 6 aprile 2026, durante il loro volo intorno alla Luna. Immagine: KEYSTONE Ecco i quattro astronauti della missione Artemis II: in senso orario da sinistra, la specialista di missione Christina Koch, lo specialista di missione Jeremy Hansen, il comandante Reid Wiseman e il pilota Victor Glover. Immagine: KEYSTONE L'equipaggio di Artemis II ha catturato questa vista mentre la Terra tramonta dietro la Luna durante un sorvolo lunare. Immagine: KEYSTONE Questa foto fornita dalla NASA mostra l'esterno della navicella spaziale Orion Integrity durante la missione Artemis II in rotta verso la Luna. Immagine: KEYSTONE Questa immagine, diffusa dalla NASA lunedì 6 aprile 2026, mostra una veduta della Luna scattata dall'equipaggio di Artemis II prima di andare a dormire durante il quinto giorno di volo. Immagine: KEYSTONE/NASA via AP Questa immagine fornita dalla NASA mostra la navicella spaziale Orion con la Luna in lontananza, ripresa da una telecamera posizionata sulla punta di uno dei suoi pannelli solari il 3 aprile 2026. Immagine: KEYSTONE/NASA via AP In questa immagine fornita dalla NASA, l'astronauta e comandante della missione Artemis II Reid Wiseman guarda fuori da uno dei finestrini principali della cabina della navicella Orion, con lo sguardo rivolto verso la Terra, mentre l'equipaggio viaggia verso la Luna giovedì 2 aprile 2026. Immagine: KEYSTONE/NASA via AP Il razzo Space Launch System è stato lanciato puntualmente e sta portando la navetta Orion verso l'orbita lunare. La missione Artemis II segna il ritorno alla Luna a 54 anni dalla chiusura del programma Apollo. Immagine: sda

La missione spaziale che sta per concludersi (l'equipaggio dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico nelle prime ore di sabato mattina, ora svizzera) ha già cambiato in maniera sostanziale il modo in cui guardiamo alla Luna e al futuro dell’esplorazione umana.

Hai fretta? blue News riassume per te Artemis II ha già cambiato in maniera sostanziale il modo in cui guardiamo alla Luna e al futuro dell’esplorazione umana.

Numerose sono le lezioni, le novità e le sorprese che sono arrivate da questo viaggio che sta per finire.

Per prima cosa, il fatto che la Luna, da vicino, non è affatto quel disco grigio e uniforme che siamo abituati a vedere dalla Terra, ma ha sfumature e variazioni di colore.

Poi a bordo ci sono la prima donna che si è diretta verso la Luna, il primo astronauta afroamericano nello spazio profondo e il primo non statunitense coinvolto in una missione lunare.

E per la prima volta due equipaggi che erano in orbita nello stesso momento si sono parlati.

Poi gli astronauti hanno raggiunto distanze mai toccate prima, superando i limiti delle storiche missioni Apollo program. Mostra di più

Non è solo una missione spaziale: Artemis II ha già cambiato in maniera sostanziale il modo in cui guardiamo alla Luna e al futuro dell’esplorazione umana.

E le lezioni che sono arrivate da questo viaggio che sta per finire (l'equipaggio dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico nelle prime ore di sabato mattina, ora svizzera) sono tutt’altro che banali. E le ha elencate tutte in dettaglio il «Corriere della Sera».

Una missione carica di «prime volte» e di curiosità

La prima sorpresa riguarda proprio il nostro satellite: la Luna, da vicino, non è affatto quel disco grigio e uniforme che siamo abituati a vedere dalla Terra. Le immagini raccolte mostrano sfumature e variazioni di colore — dal marrone al verde — che raccontano molto della sua composizione e della sua storia geologica.

Ma Artemis II è anche una missione simbolica, carica di «prime volte». A bordo, infatti, ci sono la prima donna diretta verso la Luna, il primo astronauta afroamericano nello spazio profondo e il primo non statunitense coinvolto in una missione lunare.

Un segnale chiaro: l’esplorazione spaziale sta diventando sempre più inclusiva e internazionale.

Ecco i quattro astronauti della missione Artemis II: in senso orario da sinistra, la specialista di missione Christina Koch, lo specialista di missione Jeremy Hansen, il comandante Reid Wiseman e il pilota Victor Glover. KEYSTONE

Ma non solo. Per la prima volta due equipaggi che erano in orbita nello nello stesso momento si sono parlati.

Gli astronauti della missione Artemis II hanno infatti potuto salutare i colleghi a bordo della Stazione spaziale internazionale durante un collegamento audio di 15 minuti avvenuto poco dopo che la capsula Orion ha ufficialmente lasciato la sfera di influenza lunare per iniziare il viaggio di ritorno verso la Terra.

Un record importante e momenti di tensione

Il viaggio ha poi segnato anche un record importante: gli astronauti hanno raggiunto distanze mai toccate prima dall’essere umano, superando i limiti delle storiche missioni Apollo program. Un passo avanti concreto verso l’esplorazione dello spazio profondo.

Non sono mancati poi i momenti delicati. Durante il passaggio dietro la Luna, la capsula ha affrontato il classico blackout delle comunicazioni, restando isolata per circa 40 minuti.

Una fase prevista, ma sempre carica di tensione, che mette alla prova tecnologie e sangue freddo dell’equipaggio.

Eppure, al di là dei record e delle sfide tecniche, Artemis II resta soprattutto una missione di preparazione. Non è previsto alcun allunaggio: l’obiettivo è testare sistemi, procedure e resistenza umana in vista dei prossimi passi, quelli che riporteranno davvero l’uomo sulla superficie lunare.

Momenti simbolici e altri imprevisti

C’è poi un lato più intimo e umano che emerge da questo viaggio. Tra esperimenti e manovre, c’è stato anche spazio per gesti simbolici, come la dedica di un cratere a una persona scomparsa.

Infine, anche la quotidianità degli astronauti racconta un cambiamento. Il cibo nello spazio non è più solo funzionale: oggi è più vario, più vicino alle abitudini terrestri e include persino piccoli comfort, come la Nutella.

Un dettaglio che sembra secondario, ma che dice molto su quanto le missioni stiano diventando sempre più «umane».

In definitiva, Artemis II non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza. Tra scoperte, record e curiosità, segna il ritorno concreto dell’umanità verso la Luna, questa volta con l’obiettivo di restarci davvero.