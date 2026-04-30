Ecco tutto quello che Melania ha dovuto sopportare dal marito Donald durante la visita di Carlo e Camilla

La coppia reale è in visita negli Stati Uniti fino a giovedì. Alex Brandon/AP/dpa

Re Carlo III e la regina Camilla sono in visita negli Stati Uniti, ma è soprattutto Melania Trump a essere al centro dell'attenzione. Il motivo? I commenti e i gesti del marito Donald la mettono in cattiva luce.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Durante la visita di re Carlo III e della regina Camilla negli Stati Uniti, l'attenzione è andata sorprendentemente su Melania Trump.

Ciò è stato provocato da un commento molto discutibile del marito Donald Trump e da un momento eclatante al banchetto di Stato.

Inoltre, un gesto dell'inquilino della Casa Bianca nei confronti della moglie, ripreso in un livestream, ha fatto scalpore sui social media. Mostra di più

Re Carlo III e la regina Camilla sono in visita di Stato negli Stati Uniti fino a giovedì (ora americana). Ma non sono tanto loro, quanto piuttosto la First Lady Melania Trump a fare notizia.

Il motivo? È costretta a sopportare molte cose a causa del marito.

Durante un discorso alla Casa Bianca, Donald Trump ha infatti fatto un commento scherzoso, ma molto discutibile sul suo matrimonio.

Riferendosi alla lunga relazione della regina Elisabetta II con il principe Filippo, ha detto: «Scusami se te lo dico, ma è un record che non raggiungeremo, tesoro. Mi dispiace, ma non succederà. Faremo bene, ma non così bene».

Anche una scena avvenuta alla cena di Stato è rimasta impressa: l'inquilino della Casa Bianca non ha brindato con la moglie, ma si è rivolto agli ospiti presenti, tra cui il fondatore di Amazon Jeff Bezos.

Quella «pacca» sul sedere

Ma non è finita qui.

Un'altra scena catturata in un livestream ha attirato ulteriore attenzione. Mostra la mano del 79enne che scivola sulla schiena di Melania verso le sue natiche.

Il video è diventato subito virale sui social ed è stato ampiamente commentato.

Tra le altre cose, gli utenti hanno scritto: «Trump dà alla First Lady Melania una pacca scherzosa sul sedere durante l'incontro con il re Carlo e la regina Camilla» e «Melania era così bella oggi che Trump è disposto a rischiare tutto per una pacca sul sedere».