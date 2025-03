Nelle prime ore del 14 marzo 2025, nel cielo svizzero si potrà osservare un'eclissi lunare parziale. Negli Stati Uniti sarà addirittura un'eclissi lunare totale. KEYSTONE

Il primo mese di primavera è caratterizzato da un gioco di ombre cosmiche: a metà marzo c'è un'eclissi lunare totale. Anche se non è così grandiosa come quella solare, offre comunque un bellissimo spettacolo celeste. E in questo mese sono previste altre bellezze da osservare nel firmamento.

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì 14 marzo la luna piena s'immerge nell'ombra della Terra.

L'eclissi lunare inizia alle 4.56 del mattino quando il nostro satellite naturale entra nella penombra terrestre.

Ma il gioco d'ombre diventa visibile solo alle 6.09 del mattino quando la luna entra nell'ombra.

Alle 7.26 l'eclissi sarà al suo apogeo, la cui durata sarà più lunga del solito. Mostra di più

In quali Paesi si può osservare l'eclissi lunare?

C'è un piccolo inconveniente: per molte località dell'Europa centrale, la Luna tramonterà durante l'eclissi.

Ciò significa che per la Svizzera si tratterà solo di un'eclissi lunare parziale. Per tutti i mattinieri e gli appassionati di astronomia che vogliono dare un'occhiata allo spettacolo naturale, è consigliabile trovare un luogo con una vista libera sull'orizzonte occidentale, poiché la Luna sarà già bassa a quell'ora.

Le condizioni per osservare l'eclissi totale saranno ottimali in gran parte degli Stati Uniti e del Canada. In particolare nella parte occidentale del continente sarà ben visibile.

In Nuova Zelanda e nelle penisole di Chukchi e Kamchatka, nella Siberia orientale, la Luna sorgerà durante l'eclissi totale di venerdì sera.

Come si verifica un'eclissi lunare?

Le eclissi sono il risultato dell'interazione celeste tra il Sole, la Luna e la Terra. Durante un'eclissi lunare, il nostro pianeta si trova in linea retta tra il Sole e il nostro satellite - la Luna piena si immerge nell'ombra proiettata nello spazio dalla Terra illuminata dal sole.

Il fatto che un'eclissi lunare non si verifichi ogni volta che c'è la Luna piena è dovuto alla leggera inclinazione dell'orbita del satellite rispetto all'eclittica, il piano dell'orbita terrestre.

A causa di questa inclinazione di circa 5 gradi, la Luna di solito passa sopra o sotto l'ombra della Terra durante la sua orbita. Solo quando si trova esattamente in una delle due intersezioni tra l'orbita lunare e quella terrestre viene «catturata» dall'ombra della Terra.

Questi punti di intersezione sono anche chiamati «punti del drago», in riferimento alla mitologia cinese: quando gli abitanti dell'antica Cina vedevano un'eclissi, credevano che un drago celeste avrebbe divorato la stella.

Come si può fotografare l'eclissi lunare?

L'eclissi lunare è un soggetto fotografico molto popolare.

Ma scattare foto belle e nitide della Luna nel cielo notturno non è così facile. Il fornitore di servizi fotografici ifolor.ch fornisce suggerimenti per una foto perfetta:

Buono a sapersi Controllare le previsioni del tempo

Le foto più belle possono essere scattate solo quando il cielo è limpido.

Scegliere l'attrezzatura giusta

È meglio usare un teleobiettivo con una lunghezza focale di almeno 200 mm. È inoltre consigliabile un treppiede e uno scatto remoto per garantire che le foto siano davvero nitide.

Osservare le impostazioni della fotocamera

Selezionare un ISO compreso tra 400 e 800, i modelli più recenti possono arrivare anche a 1.600. L'apertura del diaframma deve essere impostata su almeno f/5,6 per catturare l'intera Luna.

Come regola generale, minore è la luce nel cielo, maggiore è il tempo di esposizione. Mostra di più

Quando avverrà la prossima eclissi lunare? 07 settembre 2025: eclissi lunare totale

03 marzo 2026: eclissi lunare totale

28 agosto 2026: eclissi lunare parziale Mostra di più

Cos'altro ci si può aspettare di vedere nel cielo notturno di marzo?

Questo mese ha ancora più fenomeni celesti da offrire:

Buono a sapersi Una vera rarità: Venere come stella della sera e del mattino nello stesso giorno

Il 20 marzo, Venere può essere visto sia di sera che di mattina. Questo perché in questo mese passa dalla fase di stella serale a quella di stella mattutina.

Eclissi solare parziale a fine mese

Il 29 marzo, la faccia scura della luna nuova coprirà il sole fino a un massimo del 93%. L'ora e il grado di copertura dipendono fortemente dalla località. L'eclissi di sole è prevista tra le 11.30 e le 12.

Le costellazioni passano allo scenario primaverile

Il passaggio allo scenario primaverile inizia nel cielo delle costellazioni serali. In meteorologia, marzo è il primo mese di primavera. Sebbene le suggestive immagini invernali attirino ancora l'attenzione, si sono già spostate nella metà occidentale del cielo.

Equinozio di primavera

Il 20 marzo, alle 10:01 esatte, il Sole attraversa l'equatore celeste e si sposta nell'emisfero settentrionale del firmamento. Questo momento è considerato l'inizio astronomico della primavera. Si verifica quello che tecnicamente si definisce «equinozio di primavera».

E non dimenticate: Il 30 marzo avviene il passaggio all'ora legale. Mostra di più

