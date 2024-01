Una coltivazione di foglie di coca sequestrata dall'esercito di Quito. Keystone

Sei persone sono state uccise da uomini armati a Durán, cittadina sudoccidentale dell'Ecuador vicina a Guayaquil dove regnano violenza e traffico di droga. Lo ha reso noto la polizia locale.

Gli omicidi sono avvenuti intorno alle 14,00 ora locale in questa città considerata un centro logistico per il trasporto della droga verso l'Europa, gli Stati Uniti e l'America Centrale. Uomini armati hanno sparato da un furgone, hanno affermato le autorità senza specificare le ragioni dell'attacco.

L'Ecuador ha vissuto il suo anno più violento nel 2023, con un tasso record di circa 42 omicidi ogni 100.000 abitanti. Tra il 2018 e il 2022 il numero delle morti violente nel Paese sudamericano è quadruplicato.

Insanguinato dagli scontri tra bande criminali, l'Ecuador lotta contro l'aumento del traffico di droga. La violenza si sta estendendo alle carceri, dove dal febbraio 2021 circa 460 detenuti sono morti in massacri.

Le autorità affermano che il traffico di droga si è infiltrato nelle istituzioni statali e giudiziarie, come il caso più recente noto come 'Metastasi', in cui una trentina di giudici, procuratori e agenti di polizia sono indagati per aver mantenuto legami con il narcotrafficante Leandro Norero, assassinato in carcere nel 2022.

SDA