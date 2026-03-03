  1. Clienti privati
Effetto Crans-Montana? Aumentano le richieste di corsi di primo soccorso in Svizzera

3.3.2026 - 14:12

Cresce l'interesse per i corsi di primo soccorso. (Immagine d'archivio).
Keystone

Dal catastrofico incendio di Crans-Montana (VS) il Centro svizzero di formazione al primo soccorso, con sede a Basilea, ha registrato un aumento delle domande di corsi per le imprese sul tema. Le prenotazioni sono cresciute di circa il 50% rispetto all'anno scorso.

La sensibilizzazione a temi come il primo soccorso, la prevenzione di incidenti sul lavoro e la protezione antincendio si è chiaramente rafforzata nelle ultime settimane, ha detto il direttore generale del Centro di formazione (Nothelferkurszentrum Schweiz) Jérôme Fricker, citato in una nota odierna.

Sempre più aziende si assumono attivamente le proprie responsabilità. Vigilano affinché gli impiegati possano reagire correttamente e rapidamente alle urgenze, viene messo in evidenza nel comunicato.

Le società sono legalmente tenute ad assicurare il primo soccorso e a formare personale a tale scopo. Il Centro di formazione valuta come molto positivo il fatto che l'interesse per la tematica sia aumentato.

Sensibilizzazione sui rischi

«Negli ultimi anni, abbiamo spesso constatato che la prevenzione diventa una priorità solo quanto degli eventi mettono in evidenza le nostre vulnerabilità», ha spiegato Fricker. In passato, gli investimenti nella formazione al primo soccorso venivano rimandati per questioni finanziarie o dando per scontato che non si verificheranno incidenti gravi.

Evoluzioni simili si registrano anche nel settore della protezione antincendio. Nelle imprese che propongono tali corsi la partecipazione è al momento eccezionalmente elevata. «Bisogna sperare che questa presa di coscienza contribuisca, a lungo termine, a rafforzare la cultura della sicurezza nelle aziende», conclude il Centro di formazione.

