  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Egitto Collisione fra due navi da crociera nel Nilo, morta una turista italiana

SDA

21.12.2025 - 21:59

Una turista italiana ha perso la vita nello scontro di due imbarcazioni da crociera sul Nilo. (immagine d'archivio)
Una turista italiana ha perso la vita nello scontro di due imbarcazioni da crociera sul Nilo. (immagine d'archivio)
Keystone

Due imbarcazioni si sono scontrate a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale in Egitto. Nella nave Royal Beau Rivage, vi erano decine di italiani a bordo. La donna deceduta, una turista italiana, era accompagnata dal marito.

Keystone-SDA

21.12.2025, 21:59

21.12.2025, 22:03

Secondo una prima ricostruzione la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage.

La donna, secondo quanto si apprende originaria de L'Aquila, sarebbe rimasta ferita a un polmone cadendo nella sua cabina e poi nonostante i tentativi di soccorrerla è morta poco dopo. Il decesso è stato reso noto dalla Farnesina.

Non è la prima volta che una crociera sul Nilo si trasforma in un incubo. A fine ottobre un incendio aveva devastato una nave a bordo della quale viaggiavano una sessantina di italiani, poi tratti in salvo. L'incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformare il viaggio dei connazionali in tragedia.

Ad aprile invece sei persone hanno perso la vita annegando nel Nilo, a un centinaio di chilometri dal Cairo, dopo che un microbus era caduto da un traghetto.

Tra gli altri drammatici incidenti avvenuti sul fiume egiziano anche quello del 2013 quando quando una nave da crociera con 112 persone a bordo è affondata nei pressi di Assuan nel sud del Paese. Tempestivo l'intervento della sicurezza egiziana che ha permesso di mettere in salvo i passeggeri, tutti di nazionalità egiziana.

Egitto. Affonda un sommergibile turistico al largo di Hurghada, almeno sei morti

EgittoAffonda un sommergibile turistico al largo di Hurghada, almeno sei morti

I più letti

Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
L'astrologa: «L'Acquario si chiede per cosa vuole usare la sua libertà»
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Le sue donne si danno battaglia: ecco la triste eredità di Stefano D’Orazio
La comica Katia Follesa ha trovato un nuovo amore, ecco di chi si tratta

Altre notizie

«Nessuno è rimasto prigioniero». La Nigeria ottiene il rilascio di 130 studenti rapiti a novembre

«Nessuno è rimasto prigioniero»La Nigeria ottiene il rilascio di 130 studenti rapiti a novembre

Il batterista dei Pooh. Le sue donne si danno battaglia: ecco la triste eredità di Stefano D’Orazio

Il batterista dei PoohLe sue donne si danno battaglia: ecco la triste eredità di Stefano D’Orazio

Ecco il video. «Kabonga» ce l'ha fatta: ha trainato 700 tonnellate... con i soli denti

Ecco il video«Kabonga» ce l'ha fatta: ha trainato 700 tonnellate... con i soli denti