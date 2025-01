I turisti possono osservare elefanti e altri animali selvatici nel parco di quasi 20.000 chilometri quadrati (immagine simbolica). dpa

Un safari in un famoso parco nazionale del Sudafrica è costato la vita a un uomo. L'Amministrazione parla di un «tragico incidente» con un elefante.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Un elefante ha attaccato e calpestato a morte un turista nel famoso Parco nazionale Kruger in Sudafrica.

L'Amministrazione del parco lo ha definito un «tragico incidente».

L'organizzazione ha invitato le persone a non pubblicare foto o video dell'incidente sui social network. Mostra di più

Un elefante ha attaccato e calpestato a morte un turista nel famosissimo Parco nazionale Kruger in Sudafrica. Si è trattato di un «tragico incidente», come annunciato dall'Amministrazione del parco, esprimendo le proprie condoglianze ai parenti del defunto.

I fatti sono avvenuti sabato nel sud della nota riserva. I dettagli, come la nazionalità del turista, non sono noti. La struttura ha invitato le persone a non pubblicare foto o video dell'incidente sui social network.

Il Parco nazionale Kruger è una delle più importanti attrazioni turistiche ed è uno dei più grandi territori protetti dell'Africa. È stato istituito come riserva il 26 marzo 1898 dall'allora presidente Paul Kruger, prima che l'area fosse rinominata nel 1926.

Il parco, che si estende per quasi 20'000 chilometri quadrati, è noto per il gran numero di animali selvatici: elefanti, leoni, rinoceronti, leopardi, ippopotami, giraffe, antilopi, gazzelle e bufali.