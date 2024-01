Un elicottero è precipitato in una stazione sciistica del Canada nord-occidentale. La foto mostra un velivolo che sorvola le Selkirk Mountains, nella provincia canadese della British Columbia (immagine simbolica). Imago

Almeno tre persone sono morte in un incidente di un elicottero in una stazione sciistica del Canada nord-occidentale. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Le persone coinvolte sarebbero degli altoatesini.

Almeno tre persone sono morte in un incidente di elicottero in una stazione sciistica del Canada nord-occidentale. Altre quattro sono state portate in ospedale in condizioni critiche.

Lo hanno riferito i media canadesi, citando una compagnia di eliski della provincia della British Columbia. L'eliski prevede che gli appassionati di sport invernali vengano trasportati in elicottero fino alla vetta, da dove inizia la discesa attraverso la neve fresca.

Stando ai media italiani, in particolare Il giornale.it, i tre ragazzi deceduti, morti sul colpo, facevano parte di una comitiva che si trovava a Terrace.

Il velivolo, a bordo del quale c'erano sette persone, si sarebbe schiantato in una zona montuosa delle Skeena Mountains intorno alle ore 16.00 per cause ancora da determinare. I soccorritori, stando al portavoce della Northern Health Eryn Collins che ha parlato con il Vancouver Sun, hanno ricevuto la richiesta dintervento verso le 16.15.

I quattro feriti sono stati trasferiti in condizioni gravi al Mills Memorial Hospital di Terrace.

Chiesto l'intervento del team di gestione dello stress

«La Northern Escape può confermare che ci sono state tre vittime coinvolte e fornirà ulteriori informazioni quando ne sarà a conoscenza», ha dichiarato John Forrest, l'amministratore delegato della società, al The Canadian Press, «stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente».

«È impossibile esprimere a parole la profondità del nostro dolore», ha dichiarato. «Gli ospiti che sciano con noi e i dipendenti che lavorano con noi ogni stagione sono parte della nostra famiglia».

L'azienda ha inoltre annunciato di aver preso contatti col team di gestione dello stress da incidente critico di HeliCat Canada, associazione di categoria che rappresenta l'industria degli elicotteri e dei gatti delle nevi.

L'elicottero poteva portare fino a 8 persone

L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio a nord della città di Terrace, a quasi 700 chilometri a nord-ovest di Vancouver.

L'elicottero era un Agusta A119 Koala, che può trasportare fino a otto persone, ha riferito il sito web «Global News». Inizialmente non era noto il numero di persone a bordo. Non sono stati forniti dettagli sulle possibili cause dell'incidente.

