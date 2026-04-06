Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»

Ella, nata a San Gallo, vive in Vietnam da sette mesi. zvg

Molti svizzeri sognano di lasciare il loro Paese e di godersi la pensione in un posto bellissimo. Lo stesso vale per Ella. Si è trasferita in Vietnam, ma non tutto è così paradisiaco come sperava.

Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Hai fretta? blue News riassume per te Ella (62 anni), svizzera, è emigrata in Vietnam sette mesi fa e da allora condivide le sue esperienze sui social media.

Nonostante il costo della vita favorevole e una vita sociale più aperta, Ella è sempre più alle prese con le difficoltà quotidiane.

In Svizzera ha avuto diversi punti di appoggio professionali, ma non si è mai sentita veramente a casa e critica i costi elevati e la mancanza di una cultura accogliente.

L'entusiasmo iniziale per il Sud-Est asiatico ha lasciato il posto alla disillusione e per questo vuole lasciare presto il Vietnam. Sta progettando un nuovo inizio in Thailandia con il suo gatto. Mostra di più

Quando blue News raggiunge l'emigrante Ella a Hoi An, in Vietnam, sono le 15:30. Nata a San Gallo, la donna ha già portato Leo, il suo gatto salvato, a fare una passeggiata nel giardino dell'hotel. Prima gli ha fatto rimuovere i punti di sutura all'animale appena castrato dal veterinario.

Quando qualche mese fa ha visto il gatto emaciato aggirarsi tra le sedie di un bar dell'isola di Phu Quoc, non ha potuto fare a meno di portarlo con sé. Da allora Leo è al suo fianco: «Si è abituato rapidamente alla sua nuova vita».

Dato che la donna non ha una residenza fissa in Vietnam, vive in un hotel. «Voglio essere in grado di andarmene senza dare spiegazioni se qualcosa non mi va bene».

La sangallese ha completamente sottovalutato cosa significasse vivere in un hotel in Vietnam. A Phu Quoc, ad esempio, ha dovuto cambiare albergo quattro volte in sole due settimane, a volte a causa di camere completamente prenotate, a volte per danni all'acqua o per il rumore dei cantieri.

Ma Ella sopporta la situazione e dà ai suoi follower consigli utili su come trovare l'hotel giusto anche con un budget limitato. Non usa mezzi termini e condivide costantemente le sue esperienze positive e negative su Instagram. L'algoritmo risponde alla sua onestà: il suo numero di follower si avvicina a 13'000.

La Svizzera è troppo grigia e fredda

In un video, la 62enne, attenta allo stile e con un debole per i bei vestiti, spiega perché è emigrata con due valigie e due zaini.

La Svizzera è «sovrappopolata, i parchi e le piscine sono pieni in estate e da ottobre ad aprile è troppo grigia e troppo fredda».

Inoltre, i prezzi degli affitti sono aumentati vertiginosamente: «Se devo vivere in Svizzera, voglio vivere nella zona di Zurigo. Ma dal 2022 non è più possibile permetterselo come persona con un reddito normale», ha dichiarato a blue News.

La prosperità che molti associano al nostro Paese è ora accessibile solo a pochi. Ella, che ha avuto diversi sbocchi professionali - da ultimo come fotografa di ritratti e personal trainer di fitness per 10 anni - lo sente chiaramente.

«L'immagine che la maggior parte delle persone ha della Svizzera e di ciò che la Svizzera trasmette nel mondo non è più vera. I prezzi sono aumentati, è una follia. Molte famiglie sono in grave difficoltà», afferma.

Mi sono sempre sentita straniera

Ella critica anche la cultura elvetica: non si è mai sentita veramente benvenuta nel suo Paese.

«Mi sono sempre sentita una straniera». La socializzazione è difficile, dice, e la Svizzera non ha una vera e propria cultura dell'accoglienza: una mentalità che non le si addice, anche se condivide i valori del Paese.

Quando qualche mese fa Ella ha visto il gatto emaciato che si aggirava tra le sedie di un caffè di strada sull'isola di Phu Quoc, non ha potuto fare a meno di adottarlo. zvg

In Vietnam, invece, la sua vita sociale è cambiata radicalmente: «È facile iniziare una conversazione con gli sconosciuti, prendere un caffè o passare qualche ora insieme». Questo è piuttosto insolito nella Confederazione.

Nel Sud-Est asiatico vive meglio che in Svizzera: dal clima al mare alle finanze, che le permettono di vivere una vita molto più rilassata. Ma dopo sette mesi, questi argomenti non sono più sufficienti per convincerla a rimanere nel Paese.

Al contrario: Ella non vede l'ora di voltare le spalle al Vietnam. «Sono stufa», dice e anche i suoi video chiariscono la situazione.

Tra le immagini sui social e la vita reale

La 62enne mostra come la realtà nel Paese lontano dagli sfondi paradisiaci è molto diversa da quella a cui siamo abituati a vedere grazie agli influencer.

In un video parla candidamente degli hotel locali: «Quando ti trasferisci in Vietnam come donna svizzera di classe media, devi davvero avere i nervi d'acciaio. Soprattutto se non puoi permetterti hotel ad alto prezzo».

Lei percepisce 1'400 franchi al mese: «Puoi essere certa di ricevere sorprese in qualsiasi hotel economico. Io non mi preoccupo molto, ma ci sono dei limiti».

È particolarmente infastidita dall'igiene delle camere: dato che il personale delle pulizie non è abbastanza scrupoloso, pulisce da sola la sua stanza. A piedi nudi su un asciugamano sul pavimento bagnato del bagno, usa una spatola per rimuovere l'acqua.

«Molti hotel non hanno la tenda da doccia. Se non si pulisce il pavimento, questo rimane bagnato per ore. E non mi piace».

Sebbene alcuni follower la chiamino «la principessa sul pisello», la maggior parte apprezza le sue intuizioni oneste. «Do alle persone consigli e suggerimenti sulla vita reale».

Questo include anche la segnalazione di problemi: «Qui gli animali non sono rispettati. Lo vedo persino dal veterinario, che ha due canarini in gabbia che non hanno mai visto la luce del giorno».

Un nuovo inizio in Thailandia?

«Cerco sempre il bene. Ma qui - devo essere sincera - il mio umore ne risente». Ella è una donna determinata e da tempo ha un piano: presto tenterà la fortuna in Thailandia con il suo gatto Leo.

«Almeno lì la qualità del servizio è migliore», dice, aggiungendo pensierosa: «Sto cercando un posto dove poter rimanere più a lungo. Non l'ho ancora trovato».

In realtà voleva tornare in Europa al mare a maggio. Ma la guerra in Iran ha messo i bastoni tra le ruote: i prezzi dei voli sono saliti alle stelle. Per il momento rimane nel Sud-Est asiatico.

Emigrare con un animale è tutt'altro che facile. I suoi seguaci guardano con attenzione mentre Ella attraversa la città in autobus per ottenere tutti i documenti per la sua partenza.

«Poiché mi sto trasferendo in un altro Paese, ho molte pratiche da sbrigare e numerose visite veterinarie da organizzare», spiega. Tutto ciò non solo richiede tempo, ma è anche costoso: il solo biglietto aereo per Leo costa il triplo del suo con la Vietnam Airlines. Ma lei non vuole assolutamente abbandonare il suo gatto.

Non sa se la Thailandia diventerà la sua nuova casa. Anche il fatto che in futuro voglia definirsi una viaggiatrice a lungo termine o un'espatriata è ancora in sospeso.

Ma una cosa è certa: Ella non sta vivendo una tipica vita da pensionata, vuole continuare a condividere le sue avventure su Instagram, in modo diretto, onesto e senza pretese.