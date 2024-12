Elon Musk dimagrito grazie a un farmaco per perdere peso

La foto postata da Musk a Natale Twitter

Elon Musk ammette di usare medicinali per perdere peso. Postando una sua foto vestito da Babbo Natale, il miliardario appare dimagrito e si definisce «Ozempic Santa», riferendosi al popolare farmaco creato originariamente per curare serie malattie, ma che a Hollywood e dintorni è usato da chi può permetterselo per raggiungere senza fatica il peso forma.

Musk precisa di utilizzare il medicinale chiamato Mounjaro, che ha lo stesso principio dell'Ozempic, perché «ha meno effetti collaterali ed è più efficace».

Il miliardario da tempo sostiene che i farmaci come l'Ozempic possano aiutare a combattere l'epidemia di obesità negli Stati Uniti. Una posizione che lo contrappone a Robert F. Kennedy Jr, convinto che un'alimentazione sana è la chiave più economica per combattere il problema.

Ozempic e altri farmaci della stessa classe, come Mounjaro, sono approvati dalla Food and Drug Administration contro il diabete (altri medicinali come Zepbound e Wegovy hanno ricevuto luce verde anche per dimagrire), ma vengono frequentemente prescritti anche fuori sacco.

Sono anche medicinali dai costi altissimi e raramente coperti dalle mutue, col risultato che l'accesso è limitato a chi può permettersi di sborsare mille dollari al mese, il prezzo delle quattro iniezioni settimanali.