Cambiamento climatico Verso un nuovo record di emissioni di C02 nel 2025

SDA

13.11.2025 - 08:02

Stando allo studio le emissioni sono ora superiori del 10% rispetto al 2015. (Foto simbolica)
Keystone

Si prevede che le emissioni di anidride carbonica da combustibili fossili raggiungeranno un nuovo record nel 2025, secondo uno studio scientifico di riferimento pubblicato oggi che conferma «l'impossibilità» di limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5 gradi.

Keystone-SDA

13.11.2025, 08:08

Secondo il Global Carbon Project, condotto da 130 scienziati internazionali e pubblicato annualmente in occasione della conferenza ONU sul clima (Cop30), le emissioni di Co2 da carbone, petrolio e gas fossile saranno superiori dell'1,1% nel 2025 rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 38,1 miliardi di tonnellate.

«È superiore all'aumento medio annuo degli ultimi dieci anni, che è stato dello 0,8%», osserva lo studio indicando che queste emissioni sono ora superiori del 10% rispetto al 2015, l'anno dell'Accordo di Parigi che mirava a limitare il riscaldamento a 2 gradi o addirittura a 1,5 rispetto al periodo preindustriale.

