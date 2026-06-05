  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Entro il 12 giugno il nome di Donald Trump sarà rimosso dal Kennedy Center

SDA

5.6.2026 - 14:49

Via il nome di Trump dal Kennedy Center: lo ha deciso un giudice federale.
Via il nome di Trump dal Kennedy Center: lo ha deciso un giudice federale.
Keystone

I legali del Kennedy Center hanno dato istruzioni al personale di iniziare «con effetto immediato» a rimuovere il nome del presidente Donald Trump dalla struttura, dopo la decisione di un giudice federale.

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:49

05.06.2026, 14:58

La scorsa settimana il giudice Christopher R. Cooper ha bloccato il tentativo di rinominare il centro includendo il nome del tycoon. Secondo i legali del centro, l'obiettivo è ora di chiudere le operazioni entro il 12 giugno «sulla sostituzione della segnaletica interna ed esterna, nonché per rimuovere ogni riferimento al nome legato a Trump da arredi e altri materiali».

In una nota interna, ha riferito Cbs News, il consulente legale generale del centro ha comunicato ai dipendenti che le firme delle e-mail, le intestazioni della carta e altri documenti dovranno essere modificati per ripristinare la denominazione originaria della struttura: 'The John F. Kennedy Center for the Performing Arts' oppure semplicemente 'Kennedy Center'.

La direttiva è il primo segnale ufficiale di adeguamento dell'istituzione culturale alla sentenza del tribunale federale, che ha dichiarato illegittimo il controverso cambio di denominazione precedentemente approvato dal board del centro.

La scorsa settimana il giudice Cooper si è pronunciato a favore della deputata democratica Joyce Beatty, componente di diritto del board del centro, che aveva contestato sia la nuova denominazione dell'istituzione sia i piani di chiusura biennale per importanti lavori di ristrutturazione.

Secondo il memo interno, i vertici del centro stanno «valutando le opzioni a disposizione e forniranno a breve ulteriori indicazioni» in merito all'eventuale prosecuzione dell'attività del centro oltre la data di inizio del progetto di ristrutturazione da 257 milioni di dollari, previsto per il 5 luglio.

I più letti

Mamma e figlia avvelenate dalla ricina: la pianta tossica cresceva vicino a casa loro
Problemi sul volo per Zurigo: l’aereo gira per ore sopra il mare prima di atterrare d’emergenza
Vasco Rossi risponde alle parole di De Gregori: «Suono per provocare una sana e scandalosa felicità»
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Il dietro alle quinte del ritorno svizzero di Terence Hill

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Problemi sul volo per Zurigo: l’aereo gira per ore sopra il mare prima di atterrare d’emergenza

Ecco cos'è successoProblemi sul volo per Zurigo: l’aereo gira per ore sopra il mare prima di atterrare d’emergenza

È quello il motivo?. Trump sospende un farmaco contro la caduta di capelli: «Ha effetti sull'umore»

È quello il motivo?Trump sospende un farmaco contro la caduta di capelli: «Ha effetti sull'umore»

La vicenda. Francia sotto choc per l'uccisione di una bimba di 11 anni da parte di un pedofilo

La vicendaFrancia sotto choc per l'uccisione di una bimba di 11 anni da parte di un pedofilo