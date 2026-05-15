Preoccupa la situazione nella Repubblica democratica del Congo. (Immagine d'archivio). Keystone

I Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc) hanno reso noto questa mattina che è in corso una epidemia da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al momento si sospettano 246 casi sospetti e 65 decessi.

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L'area colpita è la provincia di Ituri, al confine con Uganda e Sud Sudan. L'Africa Cdc ha espresso preoccupazione «per il rischio di un'ulteriore diffusione a causa del contesto urbano di Bunia e Rwampara, dell'intenso movimento della popolazione, della mobilità legata all'estrazione mineraria a Mongwalu, dell'insicurezza nelle aree colpite, delle lacune nell'elenco dei contatti, delle sfide di prevenzione e controllo delle infezioni e della vicinanza delle aree colpite all'Uganda e al Sud Sudan».

Oggi è prevista una riunione di coordinamento tra le autorità sanitarie nazionali e internazionali che coinvolgerà, tra gli altri, l'Oms, i Cdc americani e l'Ecdc europeo, oltre a rappresentanti di aziende farmaceutiche e attori del terzo settore.

«Dato l'elevato movimento della popolazione tra le aree colpite e i paesi vicini, un rapido coordinamento regionale è essenziale. Stiamo lavorando con la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda, il Sud Sudan e i partner per rafforzare la sorveglianza, la preparazione e la risposta e per aiutare a contenere l'epidemia il più rapidamente possibile», ha affermato il direttore generale dell'Africa Cdc Jean Kaseya.