Operatori sanitari con camici e maschere protettive intervengono a un posto di blocco istituito nell'ambito delle misure di prevenzione dell'ebola a Kanyaruchinya, vicino a Goma, nel Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, il 27 maggio 2026. KEYSTONE

Nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), in preda alla 17esima epidemia di Ebola, milioni di sfollati fuggiti al conflitto sono stipati in campi improvvisati. Cresce la preoccupazione per una contaminazione di massa.

Keystone-SDA ATS

Nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), uno dei Paesi più poveri del mondo e dilaniato dalla violenza dei gruppi armati, il virus dell'Ebola si è diffuso rapidamente da quando l'epidemia è stata dichiarata il 15 maggio: le autorità sanitarie hanno registrato più di 1'000 casi sospetti, tra cui 246 decessi.

Quasi un milione di sfollati vive nell'Ituri (nord-est), il focolaio dell'epidemia e una delle regioni più tormentate del Paese.

Dorcas Mapenzi, una sfollata intervistata dall'AFP a Kigonze, un campo fatto di teloni e tende alla periferia di Bunia, la capitale dell'Ituri, avverte: «Se arriva l'ebola, saremo sterminati, perché siamo stipati».

L'est della RDC «sta affrontando uno scontro catastrofico tra malattia e conflitto», con l'epidemia che «sta accelerando la risposta sanitaria» nell'Ituri, ha avvertito il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Noi sfollati qui non abbiamo igiene»

Più di 25'000 sfollati occupano il sito di Kigonze, costruito nel 2018. Finora non sono stati segnalati casi di Ebola. Ma le condizioni di vita nel campo stanno facendo temere il peggio.

«Ho già sentito parlare di Ebola ed è una malattia che mi spaventa a morte», dice Dorcas, mentre si lava i vestiti in una bacinella sul pavimento.

«Noi sfollati qui non abbiamo igiene. I nostri bambini giocano vicino ai bagni sporchi e si lavano per terra in mezzo ai teloni che fungono da casa», dice la giovane donna.

Déborah Nzale, vedova e madre, vive con altre nove persone in un piccolo rifugio di teloni di appena tre metri quadrati: «In queste condizioni, come faremo a proteggerci da questa malattia, quando ci parlano di allontanarci per combattere l'Ebola?».

Non esiste un trattamento o un vaccino specifico contro il virus Bundibugyo, causa dell'attuale epidemia. Le misure per cercare di arginare la diffusione del patogeno si basano essenzialmente sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e sulla rapida individuazione dei casi.

«L'ebola uccide davvero»

«Dormiamo l'uno sull'altro e con il corpo che suda» e «se una sola persona viene infettata qui in questo campo, moriranno tutti», dice Déborah.

Gli sfollati di Kigonze non hanno ricevuto alcun equipaggiamento protettivo in questa fase. Un semplice poster affisso all'ingresso li avverte che «l'ebola uccide davvero».

«I sensibilizzatori vengono qui con dei messaggi, ma sorprendentemente non abbiamo i kit necessari per proteggerci», si lamenta Budjo Amos.

«Non ho nemmeno il sapone per lavarmi le mani», aggiunge questo sfollato fuggito dalle violenze comunitarie nella provincia. Per lui «la cosa più urgente è darci acqua pulita».

A Kigonze c'è un solo pozzo, davanti al quale sono ammassate taniche vuote. L'acqua scorre solo per poche ore al giorno, al mattino e alla sera. «Abbiamo bisogno di un intervento urgente da parte del governo», dice Budjo.

Mancanza di attrezzature

Secondo il governatore militare della provincia, il tenente generale Johnny Luboya Nkashama, l'Ituri ha quasi 61 siti per gli sfollati, che ospitano più di 970'000 persone.

«Dobbiamo dispiegare attrezzature e personale medico qualificato e specializzato il più rapidamente possibile», ha dichiarato giovedì all'AFP, «per salvare questa provincia dal disastro».

Giovedì mattina, il ministro della salute è atterrato all'aeroporto di Bunia, chiuso da sabato a meno che i voli umanitari non siano esentati. I viaggi sono «un fattore di rischio importante di cui stiamo tenendo conto in tutte le nostre strategie», ha spiegato Samuel Roger Kamba.

Le autorità congolesi sono state criticate per la loro risposta tardiva all'epidemia, scoppiata diverse settimane dopo la comparsa dei primi casi.

In molti ospedali della regione mancano ancora le attrezzature essenziali, in particolare le tende per isolare i pazienti.