Epidemia di hantavirus sulla nave da crociera, siamo di fronte a una nuova pandemia?

Il paziente tedesco arriva al centro infezioni dell'Ospedale Universitario di Düsseldorf. Christoph Reichwein/dpa

L'epidemia di hantavirus sulla nave da crociera «Hondius» sta destando preoccupazione in tutto il mondo. Alcuni giorni fa sono sbarcate persone provenienti da diversi Paesi. Gli esperti invitano alla vigilanza.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te A seguito di un'epidemia di hantavirus sulla nave da crociera «Hondius», tre persone sono morte e molte altre sono state contagiate.

Il raro «tipo andino» di hantavirus può essere trasmesso da persona a persona ed è sospettato di essere la causa dell'epidemia.

Gli esperti stanno monitorando le possibili trasmissioni e cercando l'origine della catena di infezione. Mostra di più

Tre persone sono morte in seguito a un focolaio del virus sulla nave da crociera «Hondius» nell'Atlantico. Il caso sta facendo notizia, anche perché riporta alla memoria la pandemia di Covid.

L'epidemia sta preoccupando un numero sempre maggiore di Paesi. Durante uno scalo della «Hondius», 29 passeggeri hanno lasciato la nave dopo il primo decesso. Provenivano da circa 12 Paesi.

Avevano lasciato la nave il 24 aprile sull'isola britannica di Sant'Elena, nel sud dell'Oceano Atlantico, ben dieci giorni prima della conferma del primo caso di hantavirus.

Anche uno svizzero era sbarcato a Sant'Elena. Pure lui è stato infettato dal virus e si trova ora all'ospedale universitario di Zurigo.

Preoccupano le sorti di una hostess

Nel frattempo, un altro possibile caso è stato segnalato dai Paesi Bassi. Un'assistente di volo sta accusando i sintomi in un ospedale di Amsterdam. È stata a diretto contatto con una donna infetta, che è morta poco dopo a causa del virus.

L'assistente di volo presenta sintomi lievi ed è in isolamento. Le è stato fatto il test per l'hantavirus. Si trovava a bordo dell'aereo KLM a Johannesburg, che ha trasportato per un breve periodo una donna olandese, morta poco dopo a causa del virus.

Per evitare una possibile trasmissione da uomo a uomo, l'autorità sanitaria europea ECDC raccomanda di adottare misure per prevenire e controllare le infezioni. Gli esperti ritengono che il rischio di una grave epidemia sia basso, ma invitano a vigilare.

Ecco le domande e le risposte più importanti sull'attuale sviluppo dell'epidemia di hantavirus.

Che cos'è l'hantavirus?

Gli hantavirus sono presenti in tutti i continenti. Il nome deriva dal fiume Hantan che separa la Corea del Nord da quella del Sud. Durante la guerra di Corea, all'inizio degli anni Cinquanta, più di 3'000 soldati si ammalarono gravemente a causa di questo virus.

Esistono numerosi tipi di hantavirus, che si differenziano per distribuzione geografica, quadro clinico e tasso di mortalità.

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), esiste un solo tipo di hantavirus trasmissibile da persona a persona.

Sebbene questo «tipo andino» sia raro, le prime analisi indicano che è responsabile dell'attuale epidemia.

L'epidemia di hantavirus è sorprendente?

No, dicono i ricercatori.

Si tratta piuttosto di un fenomeno «che si ripete con i virus rari. Non sono facilmente trasmissibili, eppure questi eventi si verificano per caso o per circostanze sfortunate», spiega alla «SRF» la virologa Isabelle Eckerle degli Ospedali Universitari di Ginevra.

L'hantavirus è già mutato?

Questa è una delle domande più pressanti.

Una mutazione potrebbe significare che il patogeno potrebbe essere trasmesso più facilmente da persona a persona. I campioni sono attualmente in fase di analisi in diversi laboratori dell'OMS, ma il sequenziamento richiede tempo. I risultati non sono attesi prima di qualche giorno.

«In realtà non c'è motivo di mutare per il virus», afferma Eckerle. Si sente «a suo agio nel roditore, il roditore non si ammala».

Pertanto non si aspetta una mutazione dell'agente patogeno.

Come valutano gli esperti l'epidemia di hantavirus?

La stessa Eckerle sottolinea che eventi come l'attuale epidemia di hantavirus fanno parte della vita quotidiana dei virologi e vengono monitorati.

«Non la descriverei come una grande epidemia. Quello che ho notato è la maggiore attenzione dopo la pandemia di Covid-19».

Prima del 2020, l'attenzione non sarebbe stata probabilmente così grande, aggiunge.

Cosa si sa sull'origine dell'epidemia di hantavirus?

Finora non molto.

Dopo l'epidemia di hantavirus sulla nave da crociera «Hondius», i ricercatori argentini stanno cercando l'origine delle ultime infezioni.

Secondo il governo del Paese Sudamericano, gli scienziati dell'Istituto di ricerca Malbrán cattureranno dei roditori nella città di Ushuaia, nell'estremo sud del Paese, e li analizzeranno per individuare il virus.

Si ipotizza infatti che la coppia deceduta, che per prima ha mostrato i segni dell'infezione, abbia visitato la zona dove il virus è una presenza endemica.

Esiste ora la minaccia di una pandemia di hantavirus?

Manuel Schibler, medico responsabile del laboratorio di virologia degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), ritiene che il rischio di un'epidemia diffusa sia basso. Ha fatto riferimento a un focolaio in Argentina tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.

«Abbiamo un esempio abbastanza significativo di epidemia [...] che ha portato a 34 casi documentati, compresi 11 decessi». L'attuale diffusione non dovrebbe superare le poche decine di casi.

Isabella Eckerle ritiene inoltre che «questo evento non abbia alcuna rilevanza per la popolazione generale».

«Non mi aspetto il prossimo virus pandemico». La situazione è molto complessa, «perché sono state colpite persone di diversi Paesi. Ma non mi preoccupa molto, a parte la tragedia per le persone colpite».

Redatto con materiale delle agenzie di stampa SDA, dpa e AFP.