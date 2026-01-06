  1. Clienti privati
Meteo Epifania gelida in Svizzera, -10 sull'Altipiano

SDA

6.1.2026 - 09:21

Temperature decisamente basse in questo giorno dell'Epifania. (Immagine d'archivio).
Temperature decisamente basse in questo giorno dell'Epifania. (Immagine d'archivio).
Keystone

La scorsa notte si è rivelata finora la più fredda di questa inverno in Svizzera. Sull'Altipiano all'alba dell'Epifania si sono registrate temperature che oscillavano attorno ai -10 gradi.

Keystone-SDA

06.01.2026, 09:21

06.01.2026, 10:04

La situazione gelida è stata creata da una notte particolarmente limpida e da correnti d'aria polare, ha scritto questa mattina il servizio meteorologico Meteonews su X.

A La Brévine, nota come la Siberia svizzera, alle 8 la colonnina di mercurio era ferma a -23 gradi. Sempre nel canton Neuchâtel, in località Le Locle si battevano i denti con -18,3 gradi.

A nord delle Alpi anche nel corso della giornata le temperature rimarranno sotto lo zero, cosa che non accadrà invece a sud, dove il föhn potrebbe portare i termometri fino a 6 gradi.

L'inverno si fa sentire. Temperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana

L'inverno si fa sentireTemperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana

