Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera

L'imprenditore milionario Jeffrey Epstein con la sua confidente Ghislaine Maxwell (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Wire

Nuove informazioni trapelate nel caso Jeffrey Epstein mostrano che il defunto condannato per abusi sessuali avrebbe pagato la vita e l'educazione di una giovane ballerina di Ginevra, e l'avrebbe fatta volare negli Stati Uniti.

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Dei nuovi documenti mostrano che il defunto condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein ha fatto arrivare una giovane donna dalla Svizzera.

L'imprenditore si teneva regolarmente in contatto via e-mail con la ballerina ginevrina e la sosteneva finanziariamente.

Epstein è morto nella sua cella di prigione a New York nel 2019. Mostra di più

La rete del ricchissimo condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein era enorme e si estendeva in tutto il mondo. Gli venivano costantemente presentate nuove giovani donne. Le rendeva finanziariamente dipendenti e le sfruttava sessualmente.

L'imprenditore aveva anche vari contatti in Svizzera, come già emerso in precedenza, ma le e-mail trapelate di recente mostrano per la prima volta che il miliardario ha fatto arrivare una giovane donna dalla Svizzera, come riporta il «Tages-Anzeiger».

Il quotidiano cita una serie di informazioni (tra cui email e altri documenti) dell'organizzazione di whistleblower Distributed Denial of Service.

Secondo queste Epstein ha mantenuto per diversi anni uno stretto contatto con una giovane donna di Ginevra, che ha ripetutamente sostenuto finanziariamente. Ad esempio le scrisse in un'e-mail: «Ci sarò sempre per te». Nello stesso periodo è finito per la prima volta sotto indagine.

La documentazione contiene anche un foglio Excel in cui sono elencati numerosi contributi finanziari alla giovane ballerina, il primo nell'ottobre 2004, quando lei aveva 18 anni.

«Inizio un anno di prigione. Ci sarò sempre per te»

Il contatto tra i due è avvenuto quando la giovane voleva iniziare a fare la ballerina. Circa un anno dopo il primo pagamento da parte di Epstein, la ragazza volò a Miami in una delle tante residenze del miliardario.

Al suo ritorno in Svizzera, la giovane ringraziò Epstein con un'e-mail e chiese un ulteriore sostegno. Voleva frequentare una scuola di danza privata a Ginevra.

Lui le scrisse: «Bene. Ti aiuterò con i finanziamenti. Dovresti realizzare il tuo sogno». Nel frattempo il magnate fu arrestato con l'accusa, tra l'altro, di aver procurato una minorenne per la prostituzione, ma fu rilasciato su cauzione.

Dopo il viaggio successivo, Epstein le ha fornito una carta di credito con un limite di 5'000 dollari. La donna avrebbe attraversato l'Atlantico almeno un'altra volta per trascorrere del tempo con l'imprenditore.

L'ultimo messaggio del miliardario alla giovane donna arriva dopo la sentenza. «Lunedì inizio un anno di prigione», le ha scritto, aggiungendo: «Ci sarò sempre per te».