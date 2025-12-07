  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Negli Stati Uniti Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera

Oliver Kohlmaier

7.12.2025

L'imprenditore milionario Jeffrey Epstein con la sua confidente Ghislaine Maxwell (foto d'archivio).
L'imprenditore milionario Jeffrey Epstein con la sua confidente Ghislaine Maxwell (foto d'archivio).
IMAGO/ZUMA Wire

Nuove informazioni trapelate nel caso Jeffrey Epstein mostrano che il defunto condannato per abusi sessuali avrebbe pagato la vita e l'educazione di una giovane ballerina di Ginevra, e l'avrebbe fatta volare negli Stati Uniti.

Redazione blue News

07.12.2025, 11:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dei nuovi documenti mostrano che il defunto condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein ha fatto arrivare una giovane donna dalla Svizzera.
  • L'imprenditore si teneva regolarmente in contatto via e-mail con la ballerina ginevrina e la sosteneva finanziariamente.
  • Epstein è morto nella sua cella di prigione a New York nel 2019.
Mostra di più

La rete del ricchissimo condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein era enorme e si estendeva in tutto il mondo. Gli venivano costantemente presentate nuove giovani donne. Le rendeva finanziariamente dipendenti e le sfruttava sessualmente.

L'imprenditore aveva anche vari contatti in Svizzera, come già emerso in precedenza, ma le e-mail trapelate di recente mostrano per la prima volta che il miliardario ha fatto arrivare una giovane donna dalla Svizzera, come riporta il «Tages-Anzeiger».

Il quotidiano cita una serie di informazioni (tra cui email e altri documenti) dell'organizzazione di whistleblower Distributed Denial of Service.

Secondo queste Epstein ha mantenuto per diversi anni uno stretto contatto con una giovane donna di Ginevra, che ha ripetutamente sostenuto finanziariamente. Ad esempio le scrisse in un'e-mail: «Ci sarò sempre per te». Nello stesso periodo è finito per la prima volta sotto indagine.

La documentazione contiene anche un foglio Excel in cui sono elencati numerosi contributi finanziari alla giovane ballerina, il primo nell'ottobre 2004, quando lei aveva 18 anni.

Come un film dell'orrore. Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Come un film dell'orroreLe inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

«Inizio un anno di prigione. Ci sarò sempre per te»

Il contatto tra i due è avvenuto quando la giovane voleva iniziare a fare la ballerina. Circa un anno dopo il primo pagamento da parte di Epstein, la ragazza volò a Miami in una delle tante residenze del miliardario.

Al suo ritorno in Svizzera, la giovane ringraziò Epstein con un'e-mail e chiese un ulteriore sostegno. Voleva frequentare una scuola di danza privata a Ginevra.

Lui le scrisse: «Bene. Ti aiuterò con i finanziamenti. Dovresti realizzare il tuo sogno». Nel frattempo il magnate fu arrestato con l'accusa, tra l'altro, di aver procurato una minorenne per la prostituzione, ma fu rilasciato su cauzione.

Dopo il viaggio successivo, Epstein le ha fornito una carta di credito con un limite di 5'000 dollari. La donna avrebbe attraversato l'Atlantico almeno un'altra volta per trascorrere del tempo con l'imprenditore.

L'ultimo messaggio del miliardario alla giovane donna arriva dopo la sentenza. «Lunedì inizio un anno di prigione», le ha scritto, aggiungendo: «Ci sarò sempre per te».

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

28.11.2025

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Epstein avrebbe fatto arrivare una giovane ballerina dalla Svizzera
L'apparizione del principe Harry nello show di Stephen Colbert non scatena solo risate
POTS, frattura e rischio demenza: i segnali che preoccupano il futuro di Roman Josi

Il caso Jeffrey Epstein

Cronologia di un'amicizia. Ecco tutto quello che sappiamo sulla relazione tra Donald Trump e Jeffrey Epstein

Cronologia di un'amiciziaEcco tutto quello che sappiamo sulla relazione tra Donald Trump e Jeffrey Epstein

«Potrei graziarla». Ecco perché Ghislaine Maxwell, confidente di Jeffrey Epstein, appoggia totalmente Donald Trump

«Potrei graziarla»Ecco perché Ghislaine Maxwell, confidente di Jeffrey Epstein, appoggia totalmente Donald Trump

In attesa del resto. Ecco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici

In attesa del restoEcco le persone che compaiono nei documenti di Epstein già resi pubblici

Altre notizie

Londra. Aggressione con lo spray irritante a Heathrow, arrestato un uomo

LondraAggressione con lo spray irritante a Heathrow, arrestato un uomo

Salmone al posto della birra. Cucciolo di foca si aggira per un pub della Nuova Zelanda creando scompiglio

Salmone al posto della birraCucciolo di foca si aggira per un pub della Nuova Zelanda creando scompiglio

Salute. I casi di tubercolosi sono in aumento in Svizzera, ecco perché

SaluteI casi di tubercolosi sono in aumento in Svizzera, ecco perché