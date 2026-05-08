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Sudafrica Era effettivamente dell'imprenditore scomparso il corpo trovato in un coccodrillo

SDA

8.5.2026 - 10:01

Brutta fine per un imprenditore portoghese. (Immagine d'archivio).
Brutta fine per un imprenditore portoghese. (Immagine d'archivio).
Keystone

Era effettivamente di Gabriel Batista il corpo ritrovato all'interno di un coccodrillo in Sudafrica. L'imprenditore portoghese aveva 59 anni, era originario dell'isola di Madeira e risiedeva da anni a Komatipoort, al confine con il Mozambico, dove gestiva un hotel.

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Keystone-SDA, Sara Matasci

08.05.2026, 10:01

08.05.2026, 10:32

Le autorità lo cercavano da una settimana, dopo la sua scomparsa avvenuta mentre, a bordo del suo veicolo, tentava di attraversare un ponte parzialmente sommerso a causa delle forti piogge che avevano colpito la provincia di Mpumalanga.

Per giorni, le squadre di soccorso hanno cercato senza successo tracce dell'uomo finché, su una piccola isola nel letto del fiume, non è stato trovato un coccodrillo di grandi dimensioni con il ventre particolarmente gonfio, che ha fatto sospettare che si fosse nutrito di recente.

L'animale è stato sedato, issato con un elicottero e trasportato sulla terraferma per essere esaminato dai veterinari.

Ordinata l'analisi del DNA. Trovati resti umani in un coccodrillo, è di un uomo dato per scomparso qualche giorno prima?

Ordinata l'analisi del DNATrovati resti umani in un coccodrillo, è di un uomo dato per scomparso qualche giorno prima?

All'interno dell'animale sono stati rinvenuti resti umani oltre a diversi oggetti personali. In particolare, un anello ha permesso alle autorità e ai famigliari di confermare che si trattasse di Gabriel Batista.

Secondo quanto riportato dalla polizia sudafricana, all'interno dell'animale sono state rinvenute anche sei paia di scarpe.

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