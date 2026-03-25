Era fuggita con il «Gratta e vinci» da 500'000 euro regalatole dal compagno, la donna: «Torno»

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La compagna aveva ricevuto in regalo il biglietto in occasione delle Festa della donna, ma una volta scoperta la vincita si è data alla fuga. Rintracciata a Modena, dalla sorella, la donna ha ora spiegato che era andata via per lavoro, e ha intenzione di tornare ad aprile. Ma il compagno non le crede e si è rivolto a un avvocato.

Hai fretta? blue News riassume per te Un «Gratta e vinci» da cinque euro si è trasformato in una vicenda controversa e che continua a far parlare di sé nel piccolo centro abruzzese di Carsoli.

Un operaio aveva acquistato il biglietto per regalarlo alla sua compagna e insieme avevano scoperto di aver vinto ben 500mila euro.

Ma al posto di festeggiare insieme, la donna era fuggita con il biglietto vincente, che aveva poi depositato in una banca della zona.

Accusata dall'uomo di non voler dividere la somma, come promesso, ora la donna gli ha fatto sapere che era andata via per lavoro, ma ha promesso: «Tornerò ad aprile». Mostra di più

Un «Gratta e vinci» da cinque euro si è trasformato in una vicenda controversa e che continua a far parlare di sé nel piccolo centro abruzzese di Carsoli.

Ricordiamo che, in occasione della Festa della donna, l'8 marzo, un operaio aveva acquistato il biglietto per regalarlo alla sua compagna, al posto della tradizionale mimosa. E, insieme, i due avevano scoperto di aver vinto ben 500mila euro.

Ma al posto di festeggiare insieme, la donna era fuggita con il biglietto vincente, che aveva poi depositato in una banca della zona. Non aveva poi fatto rientro a casa sua, ma - a quanto si scopre ora - ha deciso di chiedere ospitalità alla sorella, che abita a Modena.

«Tornerò ad aprile, sono andata via per lavoro»

Il compagno, rimasto evidentemente sbigottito per quanto successo, ha poi raccontato la sua versione dei fatti durante la trasmissione «La Vita in diretta» su Rai 1 e chiarito: «Il patto era quello di dividersi la somma a metà», ha dichiarato l'uomo.

Lo riporta il sito della «RAI», stando al quale la donna avrebbe risposto alle accuse durante una telefonata con il compagno. Dall'altra parte della cornetta ha spiegato: «Tornerò ad aprile, sono andata via per lavoro».

L'operaio però non crede a questa versione e si è quindi rivolto a un avvocato per preparare un esposto da inviare alle forze dell'ordine. L'obiettivo è quello di bloccare la riscossione del biglietto vincente.

La questione solleva un interrogativo legale: a chi appartiene la vincita quando un biglietto viene regalato? A quanto pare la diatriba tra i due ex fidanzati dovrà essere risolta dalle autorità competenti.