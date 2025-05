La polizia ha ritrovato una donna scomparsa nel 1962 (immagine simbolica). Keystone

Dopo 62 anni dalla sua misteriosa scomparsa, Audrey Backeberg è stata ritrovata viva e in salute: aveva scelto di sparire per rifarsi una vita lontano da tutto.

Sessantadue anni fa, Audrey Backeberg scomparve da una piccola città del Wisconsin, dopo aver presumibilmente fatto l'autostop con la babysitter della sua famiglia e preso un autobus per Indianapolis. Nessuno ha mai saputo dove fosse andata o cosa le fosse successo.

Tutto è cambiato la scorsa settimana, quando è stata ritrovata sana e salva in un altro Stato americano, grazie allo sguardo fresco di un vice sceriffo che ha preso in mano il caso a febbraio.

Il detective Isaac Hanson ha scoperto un arresto registrato in un altro Stato che corrispondeva ai dati di Backeberg, il che ha dato il via a una serie di indagini che hanno portato al suo ritrovamento.

Si è scoperto che Backeberg aveva scelto volontariamente di lasciare la città di Reedsburg, probabilmente a causa di un marito violento, stando a «AP».

«È felice, al sicuro e serena; ha semplicemente vissuto sotto i radar per tutto questo tempo», ha raccontato il membro delle forze dell'ordine.

L'indagine

Hanson ha ricevuto l'incarico del caso a fine febbraio e, dopo aver scoperto il registro dell'arresto, lui e altri funzionari si sono incontrati con la famiglia di Backeberg per capire se avessero legami con quella regione.

Hanno anche iniziato a esaminare l'account Ancestry.com della sorella di Backeberg, cercando nei registri del censimento, necrologi e licenze di matrimonio nella zona.

Nel giro di circa due mesi, hanno trovato un indirizzo in cui viveva una donna che, secondo Hanson, condivideva molte somiglianze con la persona scomparsa, tra cui la data di nascita e il numero di previdenza sociale. Le forza dell'ordine si sono presentate in loco e dieci minuti dopo, Backeberg - oggi 80enne - ha chiamato direttamente il detective.

«È successo tutto così in fretta», ha spiegato l'uomo, «Mi aspettavo che il vice mi richiamasse dicendo: "Non ha risposto nessuno alla porta". E invece ha telefonato direttamente lei. E devo dire che è stata una conversazione molto tranquilla. Potevo percepire che ovviamente aveva le sue ragioni per essere andata via».

Sopraffatta dalle emozioni

La maggior parte delle informazioni ottenute durante quella telefonata non è stata divulgata da Hanson, dicendo che per la donna era ancora importante non essere ritrovata.

«Credo che sia stata sopraffatta dalle emozioni, naturalmente. Ritrovarsi un agente alla porta, parlare di ciò che era accaduto e rivivere 62 anni in 45 minuti», ha concluso il poliziotto.