Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella

Con la serie «I Love Shopping» era diventata famosa in tutto il mondo. Adesso l’autrice Sophie Kinsella è morta a soli 55 anni: oltre ai romanzi, lascia un patrimonio milionario.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te La scrittrice britannica Sophie Kinsella è morta a 55 anni dopo una lunga malattia, lasciando cinque figli.

Famosa in tutto il mondo per la serie «I Love Shopping» ha venduto oltre 45 milioni di libri.

Oltre ai romanzi, lascia ai figli un’eredità milionaria costruita anche grazie a importanti investimenti immobiliari. Mostra di più

La scrittrice britannica Sophie Kinsella, all’anagrafe Madeleine Wickham, è morta a 55 anni dopo una battaglia di tre anni contro il cancro.

Ha fatto sorridere generazioni di lettori con la serie «I Love Shopping», la saga che racconta le vicende della caotica e irresistibile Becky Bloomwood, giornalista finanziaria che cade regolarmente nelle trappole dello shopping.

Tra crisi di consumo e soluzioni inattese, il personaggio si muove con ironia e cuore, in un mix di umorismo, romanticismo e satira sociale che ha decretato il successo planetario della serie.

Nel corso della sua carriera, Kinsella ha venduto oltre 45 milioni di libri, molti dei quali appartenenti alla saga. Le sue opere sono state tradotte in più di 40 lingue e nel 2009 hanno conosciuto anche un adattamento cinematografico.

Una vera e propria fortuna immobiliare

Accanto ai successi editoriali, Kinsella ha dimostrato fiuto anche fuori dal mondo letterario, in particolare nel settore immobiliare.

Grazie a investimenti mirati e alla scelta di proprietà in zone ad alto potenziale di rivalutazione, l’autrice ha costruito un patrimonio considerevole.

Come riporta il «Daily Mail», ai cinque figli non lascia soltanto un’eredità letteraria, ma anche un lascito finanziario di diversi milioni.

Insieme al marito Henry Wickham, Kinsella possedeva un portafoglio immobiliare stimato in oltre 10 milioni di sterline (circa 10,7 milioni di franchi).

Tra le proprietà figurano una casa a schiera classificata nel centro di Londra, un elegante appartamento a Westminster, una grande fattoria nel Dorset e un immobile di valore a Croydon, dove il marito ha lavorato per un periodo come preside scolastico.

Molti di questi beni erano stati acquistati più di 10 anni fa e nel frattempo avrebbero visto aumentare sensibilmente il loro valore. Anche la società Madhen Media Ltd., attraverso cui transitava gran parte dei ricavi, risultava valutata oltre 12 milioni di sterline (circa 12,8 milioni di franchi) secondo gli ultimi bilanci.

Un patrimonio che confluisce ora nell’eredità destinata ai cinque figli, frutto di un successo letterario globale e di un marcato spirito imprenditoriale.