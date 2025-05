Il relitto del Titanic, situato a 3'821 metri di profondità, è stato scoperto il 1° settembre 1985. imago stock&people

Karen Lo, una ricca ereditiera cino-americana, ha pagato quasi 800'000 euro per un'immersione esclusiva nel relitto del Titanic. Il sogno non si è mai avverato, il sottomarino Titan è imploso, e adesso la donna vuole un risarcimento completo. Il caso potrebbe finire in tribunale.

Nel 2018 Karen Lo, ereditiera di un impero del latte di soia, si concede un'avventura straordinaria: una discesa al relitto del Titanic a bordo di un sottomarino OceanGate.

Per organizzare questo viaggio estremo si è rivolta a Cookson Adventures, un'agenzia britannica specializzata in spedizioni extralusso. Il prezzo di questa missione esclusiva? 798'790 euro.

Un viaggio logicamente annullato

Secondo il «20 Minutes» il progetto si è presto scontrato con una serie di imprevisti. Problemi tecnici hanno ritardato la partenza, poi la pandemia di Covid ha congelato la spedizione.

Nel giugno 2023 il sogno è crollato definitivamente: il sottomarino Titan, utilizzato per queste immersioni estreme, è imploso durante una discesa simile, uccidendo tutti e cinque i suoi passeggeri.

Il viaggio di Karen Lo è stato logicamente cancellato a tempo indeterminato.

Una richiesta di rimborso non andata a buon fine

Ritenendo di non aver mai ricevuto il servizio promesso, la donna chiede ora il rimborso completo del biglietto. Secondo i suoi avvocati, il servizio contrattato non è mai stato effettuato.

Ma la Cookson Adventures è ferma sulle sue posizioni. L'agenzia si appella alle clausole del contratto, sostenendo di aver rispettato gli impegni presi organizzando la logistica e i preparativi tecnici necessari.

Ad oggi, non è stato rimborsato un solo centesimo. La controversia potrebbe ora approdare in tribunale. Una battaglia legale in vista, per una spedizione che non ha mai visto il fondo dell'oceano, ma i cui costi continuano a emergere.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.