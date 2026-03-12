Del marzo 2024Ergastolo per gli imputati dell'attacco al Crocus City Hall di Mosca
Una Corte militare di Mosca ha condannato all'ergastolo i quattro imputati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attacco terroristico del marzo 2024 alla sala da concerti Crocus City Hall, che provocò 149 morti e circa 600 feriti.
Sono 15 in tutto le condanne all'ergastolo. Alla pena del carcere a vita sono stati condannati anche 11 imputati accusati di essere complici dei quattro indicati come esecutori materiali. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.