Lumo, la mascotte dell'Eurovision 2025 che si svolgerà a Basilea. KEYSTONE

La mascotte dell'Eurovision Song Contest (ESC) 2025 che si terrà in maggio a Basilea si chiama «Lumo» e salta all'occhio per la sua capigliatura stravagante. È stata scelta nell'ambito di un concorso tra studenti della scuola universitaria di arti visive e applicate (FHNW) e della scuola d'arte applicata della città renana, vinto dalla ventenne bernese Lynn Brunner.

«Lumo non è solo un personaggio ma il vero e proprio cuore pulsante dell'Eurovision 2025, un simbolo vivente che rimanda alla magia della musica e al motto di quest'anno della manifestazione, United by Music», scrivono gli organizzatori in un comunicato.