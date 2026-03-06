Escalation al Senato USA: veterano portato via con la forza Mercoledì il veterano della Marina statunitense Brian McGinnis ha interrotto una sessione del Senato degli Stati Uniti con una protesta contro la guerra. La polizia del Campidoglio lo ha portato via, rompendogli un braccio. 06.03.2026

Brian McGinnis, veterano dei Marines e candidato dei Verdi, ha interrotto mercoledì un'udienza del Senato a Washington D. C.

L'uomo ha protestato con fischi contro la guerra in Iran ed è stato poi portato fuori dall'aula dalla polizia del Campidoglio, con l'aiuto di un senatore repubblicano.

La polizia ha dichiarato che McGinnis è accusato di aggressione. Mostra di più

Mercoledì Brian McGinnis, veterano dei Marines e candidato del Partito Verde, ha interrotto un'udienza del Senato a Washington D.C., protestando e urlando contro i presenti.

L'uomo ha espresso chiaramente la sua opposizione alla guerra con l'Iran: «Nessuno vuole combattere per Israele». La polizia del Campidoglio lo ha quindi scortato fuori dalla sala.

Un senatore repubblicano ha aiutato le autorità a portarlo via. Nel frattempo l'arrestato si è rotto un braccio. Guardate il video per vedere come è degenerata la situazione.

Secondo la polizia, il candidato dei Verdi è ora accusato di aggressione.