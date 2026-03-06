  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il video della protesta Caos al Senato USA: «Nessuno vuole combattere per Israele», il veterano Brian McGinnis portato via con la forza

Nicole Agostini

6.3.2026

Escalation al Senato USA: veterano portato via con la forza

Escalation al Senato USA: veterano portato via con la forza

Mercoledì il veterano della Marina statunitense Brian McGinnis ha interrotto una sessione del Senato degli Stati Uniti con una protesta contro la guerra. La polizia del Campidoglio lo ha portato via, rompendogli un braccio.

06.03.2026

Mercoledì il veterano della Marina statunitense Brian McGinnis ha interrotto una sessione del Senato degli Stati Uniti con una protesta contro la guerra. La polizia del Campidoglio lo ha portato via, rompendogli un braccio.

Nicole Agostini

06.03.2026, 10:20

06.03.2026, 10:59

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Brian McGinnis, veterano dei Marines e candidato dei Verdi, ha interrotto mercoledì un’udienza del Senato a Washington D. C.
  • L'uomo ha protestato con fischi contro la guerra in Iran ed è stato poi portato fuori dall'aula dalla polizia del Campidoglio, con l'aiuto di un senatore repubblicano.
  • La polizia ha dichiarato che McGinnis è accusato di aggressione.
Mostra di più

Mercoledì Brian McGinnis, veterano dei Marines e candidato del Partito Verde, ha interrotto un'udienza del Senato a Washington D.C., protestando e urlando contro i presenti.

L'uomo ha espresso chiaramente la sua opposizione alla guerra con l'Iran: «Nessuno vuole combattere per Israele». La polizia del Campidoglio lo ha quindi scortato fuori dalla sala.

Un senatore repubblicano ha aiutato le autorità a portarlo via. Nel frattempo l'arrestato si è rotto un braccio. Guardate il video per vedere come è degenerata la situazione.

Secondo la polizia, il candidato dei Verdi è ora accusato di aggressione.

I più letti

Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro
Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo
Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono

Altre notizie

Svizzera. Divieto di utilizzare articoli pirotecnici nei luoghi pubblici

SvizzeraDivieto di utilizzare articoli pirotecnici nei luoghi pubblici

Testimonianze visive. Un tesoro di 50'000 fotografie è tornato nei Grigioni. Ecco dov'è possibile vederle

Testimonianze visiveUn tesoro di 50'000 fotografie è tornato nei Grigioni. Ecco dov'è possibile vederle

Il CEO si difende. Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro

Il CEO si difendeGli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro