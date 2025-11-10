Escogita un piano per non pagare gli alimenti, ma un dettaglio lo tradisce

Un tentativo di frode nel test di paternità è stato oggetto di un'udienza presso il tribunale di Dillingen (immagine simbolica). dpa

Non voleva pagare gli alimenti per un figlio nato fuori dal matrimonio, quindi ha mandato un amico a fare un test di paternità. La truffa è stata scoperta, con conseguenze per entrambi gli uomini.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di Dillingen, in Germania, non voleva pagare gli alimenti per suo figlio.

L'uomo ha inviato un amico con un passaporto falso a fare un test di paternità.

Il tribunale ha inviato però il referto alla madre del bambino, insieme alla foto del presunto padre. Mostra di più

Un uomo di 43 anni si è sottoposto a un test di paternità per un amico che non voleva pagare gli alimenti per il figlio nato fuori dal matrimonio. Ma la truffa è stata smascherata. Entrambi sono stati accusati presso il tribunale distrettuale di Dillingen an der Donau, in Baviera.

L'inversione dei ruoli ha avuto inizialmente successo: il test del DNA era negativo. Ma la verità, in seguito, è venuta a galla.

Il 43enne fin dall'inizio non credeva che il trucco avrebbe funzionato, ha dichiarato il suo avvocato, secondo quanto riportato dal quotidiano Donau-Zeitung.

La madre ha riconosciuto il falso padre

Il 37enne aveva organizzato un passaporto falso con la foto del 43enne. Ma il tribunale ha inviato il rapporto alla madre del bambino, insieme alla foto del presunto padre.

La Procura ha accusato i due uomini di falsificazione di documenti e tentata frode. Il 43enne è stato condannato a una multa. Il 37enne mercoledì non si è presentato al processo, motivo per cui il giudice ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti.

Era in arretrato con gli alimenti per un totale di 8'655 euro.