Un'escursionista è morta in Slovacchia mentre fuggiva da un orso bruno. La 31enne è caduta da un pendio e ha riportato lesioni fatali alla testa.

Un'escursione in Slovacchia si è conclusa fatalmente per una donna venerdì sera: è morta mentre scappava da un orso bruno.

La turista bielorussa di 31 anni è caduta da una grande altezza lungo un pendio e ha riportato lesioni fatali alla testa, ha dichiarato sabato sera una portavoce della polizia, secondo l'agenzia stampa TASR.

Il decesso è stato accertato da un medico legale.

Il compagno della donna è scappato in un'altra direzione ed è rimasto illeso. È stato lui ad allertare i servizi di emergenza.

Inizialmente si pensava che il plantigrado avesse attaccato direttamente la donna, anche perché quando la squadra di soccorso alpino è arrivata, l'animale selvatico era ancora nelle immediate vicinanze.

«Fortunatamente l'orso è stato scacciato con l'aiuto di un cane da guardia, delle grida e di un colpo di avvertimento da parte di un agente di polizia», ha dichiarato un portavoce.

L'incidente è oggetto di indagine

L'incidente si è verificato nella valle Demänovska Dolina, vicino al centro di sport invernali Jasna, nei Bassi Tatra, una catena montuosa dei Carpazi. Una task force per gli orsi del Servizio statale per la conservazione della natura (SOPSR) si è recata sul posto per indagare sull'incidente.

Secondo gli studi condotti dalla State Nature Conservancy in collaborazione con gli scienziati della Charles University di Praga, in Slovacchia vivono circa 1100-1200 orsi allo stato brado.

Normalmente evitano gli esseri umani se li notano in tempo. Ma, in caso di incontro a sorpresa o se le femmine di orso ritengono che i loro cuccioli siano minacciati, possono anche attaccare.

Nel caso attuale, non era ancora chiaro se si trattasse di un animale maschio o femmina.

