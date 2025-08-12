Un escursionista è stato ritrovato grazie a un drone e all'intelligenza artificiale. Freepik @blueNews

Per un anno, non c'è stata nessuna traccia di un escursionista scomparso sulle Alpi italiane. Solo l'intelligenza artificiale ha reso possibile l'impossibile. Purtroppo, senza un lieto fine.

Il 29 luglio 2025, a quasi un anno dalla scomparsa del medico 64enne Nicola Ivaldo, inizia un'ultima ricerca sulle Alpi piemontesi. Questa volta non più guidata solo dall'intuito umano o da un binocolo, ma dall'intelligenza artificiale.

Due droni decollano e fotografano in cinque ore una gigantesca area di alta montagna. Le immagini vengono inserite in una rete neurale e scoprono ciò che l'occhio umano aveva a lungo trascurato: un punto rosso, appena più grande di qualche pixel. Era il casco della persona scomparsa.

Analisi dei pixel al posto del binocolo

L'analisi dell'IA non avrebbe potuto essere più efficiente. I metodi di ricerca convenzionali sono rimasti inconcludenti per mesi, mentre sono passate meno di 72 ore dalla prima missione del drone al recupero del corpo.

Il software ha registrato minime deviazioni di colore in un panorama montano ad alta risoluzione. Deviazioni che all'occhio umano sarebbero apparse casuali o irrilevanti.

«Sono stati questi pixel a cambiare tutto», spiega il pilota di droni Saverio Isola. All'imbrunire, i soccorritori sono partiti per controllare la zona segnata dall'IA. Il drone ha confermato i loro sospetti.

Una precisione che potrà salvare vite in futuro

L'importanza di questa missione va oltre l'operazione di salvataggio vera e propria. Secondo il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico), l'analisi manuale delle foto scattate dal drone avrebbe richiesto mesi. Invece l'IA ha completato l'analisi in tempo reale. Con una precisione superiore a quella dell'occhio umano.

Questa efficienza apre nuove possibilità nella ricerca di persone scomparse. Non solo nelle regioni montane, ma anche in caso di catastrofi naturali, valanghe o altri disastri. L'IA potrebbe diventare lo standard laddove gli esseri umani raggiungono i loro limiti fisici o cognitivi.

Isola sottolinea un aspetto fondamentale: «È un successo umano. Ma sarebbe stato impossibile senza la tecnologia». Le moderne operazioni di soccorso operano sempre più spesso in una sovrapposizione di precisione tecnica ed esperienza umana.

La morte di Ivaldo rimane tragica, ma è stato trovato e identificato così da tornare ai propri cari. L'incertezza è finita. E tutto grazie a una macchia rossa in un panorama di montagna.