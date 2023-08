Il volo del 20 aprile si era chiuso pochi minuti dopo il lancio quando i due stadi del razzo (Super Heavy e Starship) non erano riusciti a separarsi tra loro. (Foto simbolica) Keystone

Sono stati accesi per pochi secondi i motori del nuovo booster Super Heavy di Starship, l'enorme razzo di SpaceX che sarà fondamentale per riportare l'uomo sulla Luna e con l'obiettivo di portarci verso Marte.

I test svolti a Starbase nel Texas servivano a verificare il corretto funzionamento dei 33 motori Raptor e del nuovo sistema di raffreddamento ad acqua installato sulla rampa di lancio dopo il primo test di volo riuscito solo parzialmente e che aveva creato danni alle strutture di terra.

Solo 2,74 secondi rispetto ai 5 previsti da programma e il corretto funzionamento di 29 motori su 33 ma i test di accensione statica, con il grande primo stadio di Starship fermo sulla pedana di lancio, hanno comunque permesso di verificare il funzionamento dei motori istallati sul razzo e l'efficacia del nuovo sistema di raffreddamento «a diluvio» (Water deluge system) necessario per limitare i danni sulla struttura prodotti dal calore generato dai motori.

I nuovi test in corso a Starbase, a Boca Chica, seguono il parziale successo del primo tentativo di lancio fatto il 20 aprile del sistema di lancio Starship ideato da SpaceX per future missioni verso Marte e che sarà fondamentale anche per il programma di ritorno sulla Luna Artemis.

Il volo del 20 aprile si era chiuso pochi minuti dopo il lancio quando i due stadi del razzo (Super Heavy e Starship) non erano riusciti a separarsi tra loro.

La partenza aveva inoltre prodotto danni abbastanza consistenti alla piattaforma di lancio e a varie strutture vicine spingendo i tecnici di SpaceX a implementare in questi mesi un sistema di raffreddamento, una sorta di enorme fontana d'acqua alla base della piattaforma che permette di ridurre gli effetti del calore generato dei motori.

Nonostante i test non siano stati completamente superati si tratta di un importante passo in avanti verso un secondo tentativo di lancio della Starship, in cui si prevede di completare un volo suborbitale, di cui però non ci sono ancora date programmate.

